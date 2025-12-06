Geral
PPA 2026–2029 é aprovado pelos vereadores de Rio Branco
Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco aprovaram, na tarde de quinta-feira, 4, o Projeto de Lei Complementar nº 19/2025, que institui o Plano Plurianual (PPA) do município para o período de 2026 a 2029. O documento que orienta as diretrizes, metas e investimentos da gestão municipal pelos próximos quatro anos, servindo de base para a elaboração da LDO e da LOA — pilares do planejamento orçamentário.
Para além da aprovação do texto-base enviado pelo Executivo, os vereadores apresentaram 50 emendas que reforçam áreas consideradas prioritárias pela Casa. Entre as acrescidas ao Anexo II do PPA, destacam-se propostas que ampliam políticas públicas em saúde, combate às enchentes, mobilidade urbana e proteção à mulher.
O vereador Felipe Tchê apresentou oito emendas, incluindo a criação do Plano Municipal de Prevenção e Combate às Enchentes e Alagações. A proposta integra o eixo de Sustentabilidade e Resiliência Ambiental e busca fortalecer a gestão climática da capital, tema sensível diante de enchentes recorrentes. Outra emenda de Tchê institui a Farmácia Digital Municipal, ferramenta que visa modernizar o controle de estoques e a retirada programada de medicamentos pelo usuário, dentro do programa “Saúde da Gente”.
O vereador Zé Lopes protocolou quatro emendas, com foco exclusivo em políticas para mulheres. Entre elas, a criação do programa Promoção da Saúde Integral da Mulher, que assegura atendimento equitativo em todas as fases da vida, e o programa Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, reforçando a rede municipal de proteção.
Com onze sugestões ao PPA, o vereador Bruno Morais propôs a inclusão do Vale-Transporte para uso alternativo — que abrange ônibus, táxis, mototáxis e aplicativos — dentro do programa de Mobilidade Urbana Sustentável. Segundo ele, a medida amplia o acesso ao transporte e moderniza a política tarifária.
Já o vereador João Paulo Silva apresentou 15 emendas. Uma delas cria o Espaço Sênior, equipamento voltado à saúde mental e social de pessoas aposentadas, a ser implantado nos maiores bairros da capital. O espaço pretende promover convivência, atividades de bem-estar e atendimento especializado.
O vereador Leôncio Castro propôs a substituição da Ação 3 do Programa Vida Ativa Rio Branco, no Eixo de Cultura, Esporte e Lazer, para priorizar a reforma, ampliação e modernização de espaços esportivos. A meta estabelecida prevê 300 unidades de espaços esportivos reformados, ampliados ou modernizados a partir de 2026, reforçando o compromisso com equipamentos públicos de qualidade para atividades esportivas e comunitárias.
O vereador André Kamai apresentou cinco emendas, entre elas a inclusão do Produto “Prontuário Eletrônico Integrado” na Ação 2 – Qualificar o acesso e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde, vinculada ao programa Saúde da Gente. A proposta busca modernizar a gestão da informação em saúde, garantindo maior integração entre unidades, melhora no atendimento e mais eficiência na atenção primária — eixo estratégico do PPA no campo da Saúde, Bem-Estar e Saneamento Básico.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT) apresentou quatro emendas distribuídas entre ações estruturantes.
Com a aprovação, o PPA 2026–2029 segue para sanção. O documento servirá de guia para os investimentos municipais nos próximos anos, estabelecendo prioridades em saúde, educação, infraestrutura, assistência social, meio ambiente e mobilidade. A consolidação das 50 emendas parlamentares reforça o papel do Legislativo na formulação de políticas públicas e no direcionamento das ações do Executivo.
Comentários
Geral
Estudantes denunciam aumentos abusivos na Universidade de Pando
A fronteira ferveu nesta semana após estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP) denunciarem uma escalada considerada “abusiva” nos preços de documentos acadêmicos, com aumentos que chegam a 200% e uma disparidade gritante entre o que pagam alunos bolivianos e estrangeiros, principalmente brasileiros.
Segundo os universitários, valores que antes variavam entre 50 e 100 bolivianos agora ultrapassam 500, 600 e até 2.875 bolivianos, especialmente quando se trata de estudantes estrangeiros. A diferença chega a ser escandalosa: em alguns documentos, um brasileiro paga até dez vezes mais que um aluno local.
Entre os exemplos citados pelos estudantes estão:
Historial Acadêmico: 60 Bs (bolivianos) / 450 Bs (estrangeiros);
Plano de Estudos: 60 Bs / 450 Bs;
Certificado de Calificaciones: 70 Bs / 500 Bs;
Solvência Acadêmica: 80 Bs / 600 Bs;
Solvência Econômica: 60 Bs / 500 Bs;
Habilitação ao Internado Rotatório: 50 Bs / 300 Bs
A denúncia ganhou força porque, de acordo com os alunos, os reajustes foram implementados sem aviso prévio, sem consulta e sem qualquer justificativa oficial da universidade — atitude que já vem sendo chamada por estudantes como uma prática de “exploração institucionalizada”.
Brasileiros relatam sensação de discriminação
O clima de indignação ultrapassou os muros da UAP. Estudantes brasileiros afirmam estar se sentindo diretamente alvo de discriminação econômica, uma vez que os documentos exigidos para formaturas, internatos e estágios ficam praticamente proibitivos com a conversão cambial.
Nas redes sociais, relatos de medo e frustração se multiplicam. Muitos afirmam que o sonho da graduação pode ser interrompido simplesmente porque não conseguem pagar pelas novas taxas.
Mobilização cresce e pressão sobe
A revolta passou da internet para os grupos organizados de universitários. Acadêmicos brasileiros que residem em Brasiléia e Epitaciolândia já articulam uma possível pressão maior caso a universidade não recue.
Entre as medidas discutidas, está um ato que pode gerar repercussão internacional: o bloqueio da Ponte Internacional, principal ligação entre o Acre e Cobija. O protesto impediria temporariamente o fluxo de bolivianos para o Brasil e de brasileiros para a Bolívia, afetando comércio, trabalho e deslocamento de moradores da fronteira.
Estudantes exigem respostas imediatas
A comunidade acadêmica cobra três medidas urgentes da instituição
1. Revisão imediata dos novos valores;
2. Critérios transparentes para as cobranças;
3. Equiparação das tarifas entre bolivianos e estrangeiros.
Até o momento, a UAP não respondeu aos estudantes, tampouco às tentativas de contato da equipe do ac24horas.
Comentários
Geral
Ação integrada da PCAC resulta na prisão de suspeitos de tortura e na apreensão de adolescente
A Polícia Civil do Acre (PCAC), em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu nesta sexta-feira, 5, três homens e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento em crimes de tortura em Marechal Thaumaturgo, violação de domicílio, ameaça e associação criminosa. A operação ocorreu logo após a vítima conseguir escapar e pedir socorro.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a ação juntamente com o tenente João Oliveira, o grupo teria invadido a residência de um usuário de drogas, onde passou a espancá-lo enquanto proferia ameaças de morte. “Eles afirmaram que iriam matar a vítima. Ele conseguiu se desvencilhar e procurar ajuda da irmã, que veio até a delegacia pedir apoio”, explicou o delegado.
A partir do pedido de socorro, as equipes policiais iniciaram diligências imediatas e localizaram todos os envolvidos. Entre os detidos está um indivíduo apontado como “frente” de uma facção criminosa que atua no município. Segundo o delegado Marcílio, durante a condução ao cárcere, o suspeito chegou a ameaçá-lo de morte: “Ele disse que, ao sair da cadeia, iria me matar caso eu o prendesse”, relatou.
Os três adultos detidos passarão por audiência de custódia, enquanto o adolescente permanecerá apreendido à disposição da Justiça, aguardando decisão judicial posterior.
Comentários
Geral
Brasileia conquista Selo Ouro e alcança marca histórica em transparência pelo Radar Nacional da Transparência Pública
Por Fernando Oliveira- Secom/ Prefeitura de Brasileia
O município de Brasileia, alcançou, pela primeira vez, o Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), consolidando-se como referência estadual e nacional em transparência e gestão pública responsável.
O resultado foi divulgado oficialmente nesta quinta-feira (04), durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis (SC).
Com nota de 86,28%, Brasileia atingiu um dos níveis mais elevados.
Você precisa fazer login para comentar.