PP, União Brasil e PL oficializam aliança em torno da pré-candidatura de Mailza Assis ao governo na segunda-feira (9)

Ato na sede do Progressistas também anunciará as pré-candidaturas de Gladson Cameli e Marcio Bittar ao Senado; aliança une três siglas em apoio à sucessão estadual

A aliança do Progressistas com o União Brasil e o Partido Liberal (PL) em prol da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre será anunciada na próxima segunda-feira (9). O anúncio foi feito pelo próprio PP, por meio de um convite. O ato será às 16h, na sede do partido.

No evento, também serão oficializadas as pré-candidaturas da vice-governadora Mailza Assis, do governador Gladson Cameli e do senador Marcio Bittar ao Senado Federal. A união das três legendas consolida um dos principais arranjos políticos para a sucessão estadual em 2026.

O Ato Político

O evento, marcado para as 16h, servirá para oficializar a união dessas siglas em torno de um projeto comum para o estado. O convite já foi distribuído e sela a união dos grupos políticos do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do senador Marcio Bittar.

As Pré-Candidaturas Confirmadas

A chapa majoritária do grupo já está desenhada e será anunciada no evento:

Governo: A vice-governadora Mailza Assis (PP) é a pré-candidata ao governo do Acre.

Senado: O governador Gladson Cameli (PP) e o senador Marcio Bittar (PL) devem disputar as duas vagas ao Senado Federal.

Movimentações no Tabuleiro Político

Essa união provocou mudanças significativas no cenário local:

Saída de Bocalom: Com a decisão do PL de apoiar a chapa governista, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deixou o partido para manter sua pré-candidatura ao governo. Ele agora negocia sua filiação a novas legendas, como o PSDB.

Renúncia de Cameli: Para concorrer ao Senado, Gladson Cameli precisa renunciar ao cargo de governador até o dia 2 de abril (antes do prazo final, 3 de abril, que cai na Sexta-Feira Santa). Com isso, Mailza Assis assumirá o comando do Executivo estadual.

Sucessão Estadual

O cenário no Acre é de sucessão obrigatória. Reeleito em 2022, Gladson Cameli não pode concorrer novamente ao governo. A aliança PP-UNIÃO-PL consolida um forte bloco governista, mas a eleição promete ser disputada. O senador Alan Rick (Republicanos) lidera algumas pesquisas e é o principal nome da oposição, enquanto Tião Bocalom, agora fora do PL, busca um novo partido para viabilizar sua candidatura.

Em resumo, a política no Acre se movimenta em ritmo acelerado. O evento de segunda-feira promete ser o pontapé inicial oficial da campanha governista, unindo as principais figuras da situação em torno do projeto de eleger Mailza Assis ao governo e manter Cameli e Bittar no Senado.

