PP aguarda “prova efetiva” para decidir expulsão de militante acusado de tráfico

O vice-presidente do Partido Progressista (PP), Lívio Veras, disse ao ac24horas nesta terça-feira (15) que a sigla não vai expulsar o ex-presidente do PP Jovem, Hélio do Nascimento Bezerra Júnior, preso na semana passada numa operação da Polícia Federal que investiga o tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, até que haja a comprovação de que ele seja culpado pelos crimes dos quais é acusado. Hélio e sua esposa, Nycole de Sousa Formiga, fizeram mais de R$ 4,5 milhões em transação para envolvidos com o tráfico de drogas.

De acordo com Veras, o partido tem acompanhado o caso com cautela. “Temos tratado isso de uma forma cautelosa, vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Ele é filiado ao partido, até que a gente tenha ciência real do que de fato está acontecendo. Depois, se houver algo efetivamente comprovado contra a pessoa dele, aí sim vamos tomar as medidas cabíveis partidariamente”, disse.

Foi a movimentação atípica em contas bancárias do ex-presidente do PP Jovem no Acre, Helio do Nascimento Bezerra Júnior, e sua esposa, Nycole de Sousa Formiga, que acendeu alertas no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), um órgão do governo brasileiro que monitora e analisa operações financeiras suspeitas.

Segundo documentos obtidos pelo ac24horas, no intervalo de 5 meses (de 20/09/2023 a 05/03/2024), Nycole Formiga movimentou R$ 2.245.753,00, enquanto Hélio do Nascimento, no intervalo de 11 meses, de 01/07/2023 a 06/06/2024, movimentou R$ 2.259.481,00. Os valores somam R$ 4.505.234,00.

Além dos altos valores movimentados, chamou a atenção da Polícia Federal que todas as saídas financeiras de Nicole tiveram como destino pessoas com envolvimento com tráfico de drogas na fronteira Inãpari/Assis Brasil. Hélio aparece como principal beneficiário das transferências realizadas pela esposa, com o valor de R$ 402.334,27 no período da comunicação do COAF. Segundo a Polícia Federal, ele realizou uma transferência de valor expressivo (R$ 13.700,00) para um dos investigados com envolvimento contumaz no tráfico de drogas, Devid de Lima Martins, que também recebeu valores de Nycole. Não foram apresentadas justificativas econômicas para as transações.

“Acresça-se que a defesa de Helio não apresentou qualquer justificativa para as volumosas movimentações financeiras citadas no pedido ministerial, limitando-se a argumentar que o Parquet estaria promovendo uma indevida antecipação de alegações finais, buscando criar um cenário de gravidade incompatível com a realidade dos fatos apurados no flagrante. Ocorre que o flagrante delito foi, justamente, consequência da investigação cujas movimentações financeiras atípicas foram identificadas, onde expedido o mandado de busca e apreensão. Seria relevante à defesa, portanto, assim querendo, esclarecer a origem dessas transações”, opina Jair Araújo Facundes, juiz federal.

Helio do Nascimento Bezerra Júnior está preso na sede da superintendência da Polícia Federal, e sua esposa, Nycole de Sousa Formiga, está em liberdade.

