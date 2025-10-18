Postos de saúde do Acre abrem neste sábado em Campanha Nacional de Vacinação

Unidades de saúde de todo o Acre, estão abertas neste sábado (18) para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde. A mobilização é voltada à vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Neste dia, todas as salas de vacinação funcionam em horário ampliado, sendo o momento ideal para que pais e responsáveis atualizem a caderneta de vacinação dos filhos.

Em Rio Branco, as vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e no Atacale da BR-364, das 8h às 17h. Também há pontos de atendimento na Havan e no Via Verde Shopping, das 14h às 21h.

A campanha do Ministério da Saúde segue até o fim de outubro, com todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação sendo oferecidas gratuitamente.

Entre as prioridades estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre-amarela e sarampo, para pessoas de 12 meses a 59 anos, devido ao surto em países vizinhos e ao risco de reintrodução da doença no Brasil.

Durante o Dia D, as Unidades Básicas de Saúde, conhecidas como postinhos de saúde, funcionam em horários diferentes, conforme orientação de cada município. No entanto, entre 8h e 17h, todas estarão abertas para o atendimento ao público.

Vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde:

• BCG

• Hepatite B

• Penta (DTP/Hib/HB)

• Poliomielite inativada

• Rotavírus

• Pneumocócica 10-valente (conjugada)

• Meningocócica C (conjugada) / ACWY (conjugada)

• Influenza

• Covid-19

• Febre amarela

• Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

• Varicela

• DTP

• Hepatite A

