Postagens divulgam vídeo de 2023 de Dino “fazendo o L” no Carnaval

Registro mostra ministro Flávio Dino, do STF, em um trio elétrico em São Luís, no Maranhão, em 2023, quando ainda era ministro de Lula

Perfis alinhados à direita nas redes sociais resgataram um vídeo de fevereiro de 2023 em que o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino aparece em um trio elétrico carnavalesco em São Luís fazendo o “L” com os dedos, gesto associado ao presidente Lula (PT). Na época, Dino ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do petista. Muitas das postagens feitas agora, porém, dão a entender que a filmagem seria no Carnaval de 2026, com Dino já ministro do STF.

O registro mostra Dino participando de um trio elétrico das cantoras Vanessa da Mata e Flávia Bittencourt, no circuito da Avenida Litorânea, em São Luís, no Maranhão (MA).

O vídeo tem sido usado para questionar a postura do ministro. O advogado Jeffrey Chiquini que atuou na defesa de Filipe Martins no julgamento da trama golpista no STF, divulgou o vídeo nas redes sociais, sem dizer que não é novo e afirmando que o ato seria crime de responsabilidade.

“Flávio Dino pulando carnaval fazendo o L. O nome disso, na legislação vigente, é crime de responsabilidade por atividade político-partidária, o que é vedado aos ministros do STF”, escreveu o advogado Jeffrey Chiquini.

Além disso, Chiquini cita a Lei número 1.079. “Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: 3 – exercer atividade político-partidária; 5 – proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”.

Internautas também compartilharam o vídeo, comentando sobre a postura de Flávio Dino e reforçando críticas semelhantes feitas pelo advogado Chiquini. “Não é a Juliana Paes, é o Flávio Dino em cima do trio elétrico fazendo o L sem o menor pudor. Tem como confiar no julgamento imparcial desse ministro?”, questinou um.

“Um minsitro do STF não poderia pular assim, de mãos dadas a uma mulher 20 vezes menor que ele, se ele cai, ela morre. Um ministro do STF não poderia se expor de maneira tão leviana em cena triste. E por último ele não pode fazer campanha política para ninguém, muito menos para um descondenado”, comenta outra pessoa.

Postagens são desmentidas no X

Notas da comunidade adicionadas por usuários do X, uma espécie de checagem interna do site, registram nas postagens que o vídeo é antigo. O Grok, inteligência artifical do X, também está respondendo a mesma coisa quando provocado pelos internautas que interagem nas postagens.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

