Conecte-se conosco

Brasil

Porto Walter se torna o primeiro município do Acre com 100% das escolas rurais conectadas à internet

Publicado

6 minutos atrás

em

Prefeitura conclui instalação de rede em todas as unidades da zona rural por meio do programa Aprender Conectado; antes, apenas duas escolas tinham acesso

O Secretário de Educação Ericson Araújo, reforçou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte às equipes escolares. Foto: captada 

Porto Walter se tornou o primeiro município do Acre a conectar todas as escolas da zona rural à internet. A instalação, realizada nesta semana por meio do Programa Aprender Conectado, representa um salto histórico na educação local: em 2023, quando o prefeito César Andrade assumiu a gestão, apenas duas escolas rurais tinham acesso à rede.

A mudança foi viabilizada com a criação, ainda no início da atual administração, da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação (DTI), responsável por estruturar sistemas, modernizar dados e coordenar projetos de inovação no município.

— Saímos de uma realidade com apenas duas escolas conectadas para a totalidade da rede rural online. Criamos a Diretoria de Tecnologia justamente para preparar o município para esse momento. Hoje, a tecnologia está chegando para mudar o presente e o futuro das nossas crianças — afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte pedagógico para que professores e alunos aproveitem as ferramentas digitais de forma eficiente.

O impacto já é sentido pelos estudantes. Ana Clara, aluna da zona rural, celebrou a novidade:
— Antes a gente ficava sem poder pesquisar nada na escola. Agora vamos poder fazer trabalhos, aprender mais e conhecer coisas novas. É como se o mundo tivesse ficado mais perto da gente.

Com a iniciativa, Porto Walter se consolida como referência estadual em inclusão digital na educação, garantindo acesso à informação e reduzindo desigualdades no aprendizado entre a zona urbana e rural.

O município e o primeiro do Acre a conectar 100% das escolas da zona rural, tornando-se referência estadual em inclusão digital. Foto: cedida 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Trump demonstra preocupação com plano da Netflix de comprar Warner Bros

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Presidente diz que se trata de “uma fatia de mercado muito grande”, mas elogia co-CEO da Netflix

Presidente dos EUA, Donald Trump • Leon Neal/Pool via REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou ter reservas sobre o acordo da Netflix para comprar a Warner Bros. No domingo (7), o republicano fez seus primeiros comentários sobre a fusão que remodelaria Hollywood.

“Isso precisa passar por um processo, e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal”, disse Trump a repórteres no tapete vermelho do Kennedy Center, acrescentando que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos “é um homem fantástico e eu o respeito muito, mas é uma fatia de mercado muito grande”.

Trump reiterou elogios a Sarandos, com quem disse ter se reunido no Salão Oval na semana passada, afirmando: “Ele fez um dos melhores trabalhos da história do cinema e de outras áreas.”

A Netflix anunciou na sexta-feira um acordo bombástico com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de cinema e televisão e ativos, como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões, mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e bagunçou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também é a empresa controladora da CNN.

O Departamento de Justiça analisará minuciosamente a fusão de duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, juntamente com o estúdio de cinema e televisão de melhor desempenho deste ano.

O CEO da Paramount, David Ellison, fez diversas propostas a Trump para obter aprovação regulatória quando sua produtora, a Skydance, buscou comprar a Warner Bros. Discovery.

Trump afirmou no domingo que também participará da análise da fusão.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Criminosos encapuzados roubam arsenal de empresa de segurança em SP

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Ladrões renderam seguranças e levaram arsenal com 35 armas e centenas de munições em empresa no Capão Redondo

Três homens encapuzados e armados levaram um arsenal de uma empresa de segurança na manhã deste domingo (7/12), no Capão Redondo (zona sul da capital).

Segundo a polícia, os homens chegaram na empresa na rua Antonio José Viveira e renderam o vigilante assim que ele abriu o portão. Posteriormente, os demais vigilantes que foram chegando foram sendo rendidos.

Os criminosos levaram 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Assim que os criminosos fugiram em um carro prata, a polícia foi chamada. A Polícia Militar realizou varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) com apoio do 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio).

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), “as equipes seguem empenhadas em diligências para identificação e prisão dos envolvidos e recuperação das armas e munições subtraídas”.

 

Comentários

Continue lendo

Brasil

PM que matou Leandro Lo é afastado e vai receber salário menor

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Segundo a polícia, o PM Henrique Velozo vai passar por um regime disciplinar até a decisão final da Justiça sobre o caso Leandro Lo

O tenente da Polícia Militar (PM) Henrique Otavio Oliveira Velozo, acusado e absolvido pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, foi afastado pela corporação e receberá apenas 1/3 do salário de R$ 12.697,38.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Velozo não vai retornar às atividades normais até a decisão final do Poder Judiciário em relação ao caso do homicídio do lutador.

Durante esse período, o PM ficará sujeito a um regime disciplinar previsto em lei, que além do afastamento e do recebimento de apenas um terço do salário, determina a proibição do uso de uniforme e a impossibilidade de ser promovido.

A determinação também foi publicada no Diário Oficial na edição de 1° de dezembro e confirma que a decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho de Justificação da PM.

Morte de Leandro Lo

  • Leandro Lo era campeão mundial de jiu-jítsu. O atleta foi baleado aos 33 anos após uma discussão com o tenente da PM Henrique Otávio Oliveira Velozo.
  • O caso ocorreu durante um show em um clube de São Paulo em agosto de 2022.
  • Após o desentendimento, Velozo foi até a mesa do campeão mundial com uma garrafa. Foi derrubado e imobilizado por Lo.
    O militar, depois de ser solto pelo lutador, se levantou, sacou uma arma e atirou na cabeça do atleta.
  • O PM foi preso em flagrante. Ele também treinava jiu-jítsu, mas de forma amadora.
  • O PM foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por homicídio com três qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.
  • A defesa de Velozo alegou que ele agiu em legítima defesa, tese aceita pelos jurados, que o absolveram no dia 14 de novembro de 2025.

Comentários

Continue lendo