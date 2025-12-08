Porto Walter se torna o primeiro município do Acre com 100% das escolas rurais conectadas à internet

Prefeitura conclui instalação de rede em todas as unidades da zona rural por meio do programa Aprender Conectado; antes, apenas duas escolas tinham acesso

Porto Walter se tornou o primeiro município do Acre a conectar todas as escolas da zona rural à internet. A instalação, realizada nesta semana por meio do Programa Aprender Conectado, representa um salto histórico na educação local: em 2023, quando o prefeito César Andrade assumiu a gestão, apenas duas escolas rurais tinham acesso à rede.

A mudança foi viabilizada com a criação, ainda no início da atual administração, da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação (DTI), responsável por estruturar sistemas, modernizar dados e coordenar projetos de inovação no município.

— Saímos de uma realidade com apenas duas escolas conectadas para a totalidade da rede rural online. Criamos a Diretoria de Tecnologia justamente para preparar o município para esse momento. Hoje, a tecnologia está chegando para mudar o presente e o futuro das nossas crianças — afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte pedagógico para que professores e alunos aproveitem as ferramentas digitais de forma eficiente.

O impacto já é sentido pelos estudantes. Ana Clara, aluna da zona rural, celebrou a novidade:

— Antes a gente ficava sem poder pesquisar nada na escola. Agora vamos poder fazer trabalhos, aprender mais e conhecer coisas novas. É como se o mundo tivesse ficado mais perto da gente.

Com a iniciativa, Porto Walter se consolida como referência estadual em inclusão digital na educação, garantindo acesso à informação e reduzindo desigualdades no aprendizado entre a zona urbana e rural.

