Porto Walter (AC) recebe R$ 235 mil da Defesa Civil Nacional para recuperação após desastres naturais

Recursos, autorizados pelo Ministério da Integração, serão destinados a ações emergenciais após reconhecimento federal de situação de emergência. Município segue critérios como número de famílias afetadas e gravidade dos eventos

O município de Porto Walter, no interior do Acre, foi contemplado com R$ 234.957,00 em recursos federais para ações de resposta e recuperação diante de desastres naturais. A autorização do repasse foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (5), por meio de portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com base em análise técnica da Defesa Civil Nacional.

O valor leva em consideração critérios como a gravidade dos desastres ocorridos, o número de famílias desabrigadas ou desalojadas e o plano de trabalho apresentado pela prefeitura via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Para acessar os recursos, o município precisou ter situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União.

Além do repasse financeiro, a Defesa Civil Nacional oferece capacitação a distância para agentes municipais e estaduais, com foco no uso do S2iD e em protocolos de atuação em emergências. Os cursos visam aumentar a eficiência na gestão de crises e na aplicação de recursos públicos em situações de desastre.

