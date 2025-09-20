Porto Velho vai receber R$ 200 milhões para infraestrutura urbana

A capital de Rondônia, Porto Velho, vai receber R$ 200 milhões do Governo Federal para investimentos em infraestrutura urbana, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os recursos serão destinados, principalmente, a obras de macrodrenagem, consideradas essenciais para a urbanização da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo transtornos causados por alagamentos em diferentes regiões do município.

Do valor total, R$ 90 milhões virão diretamente do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 110 milhões serão liberados por meio de financiamento do FGTS.

Porto Velho está entre as capitais que mais apresentaram projetos ao Governo Federal em busca de recursos via PAC, o que garantiu a inclusão da cidade no repasse bilionário previsto pelo programa.

