Cotidiano
Porto Velho envia mais de 100 atletas para a primeira rodada dos Jogos Intermunicipais de Rondôn
Segunda parte da delegação embarca dia 17, totalizando 277 atletas
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), enviou nesta sexta-feira (10) mais de 100 atletas para Ji-Paraná, onde participam da cerimônia de abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), marcada para às 19h30 no Ginásio Gerivaldão.
Ao todo, a delegação conta com 277 atletas que disputarão diversas modalidades. O secretário da Semtel, Paulo Moraes, destacou que o envio da equipe reflete o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte. “É parte do nosso plano de governo apoiar, incentivar e oferecer estrutura aos atletas. Queremos que eles se desenvolvam e representem bem a cidade em competições como esta. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação”, afirmou.
Segundo a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo, os atletas foram selecionados por meio da Copa Madeirão Seletiva JIR, realizada no início do ano. “Nesta primeira fase, enviamos 151 atletas das modalidades coletivas e individuais, como basquete, futebol society, ciclismo, xadrez, capoeira, handebol, taekwondo e vôlei de praia. A segunda parte da delegação embarca no dia 17, com as equipes de atletismo, voleibol e outras modalidades”.
Antes do embarque, os atletas receberam um coffee break e sacochila com duas camisetas de passeio. Cada equipe também foi equipada com dois uniformes de jogo. A prefeitura garantiu todo o suporte logístico, incluindo transporte e infraestrutura.
EXPECTATIVAS
Com entusiasmo e espírito competitivo, os atletas embarcaram confiantes. Thaynara Rios Rezende Pinheiro, do basquete, destacou a preparação da equipe. “Treinamos o ano todo para esta competição. É um grande desafio, mas estamos otimistas. O apoio da prefeitura tem sido fundamental. Queremos voltar com a medalha para Porto Velho”, disse.
Rebeca Sousa de Moreira de Freitas, do handebol, também ressaltou o foco do time. “Estamos treinando intensamente e preparados para enfrentar uma chave difícil. Vamos dar o nosso melhor para chegar ao pódio”, afirmou.
A competição segue até o dia 22 de outubro e reúne atletas de 30 municípios de Rondônia.
Texto: Jaqueline Malta
Fotos: Jaqueline Malta e João Paulo
Comentários
Cotidiano
Vanderlei Luxemburgo realiza palestra do projeto “Construindo Campeões” em Porto Velho
Evento promovido pela Prefeitura reuniu atletas, estudantes e apaixonados por esportes no Teatro Banzeiros
Na noite desta sexta-feira (10), o Teatro Banzeiros ficou lotado para receber um dos maiores nomes do futebol brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou a palestra “Construindo Campeões em Porto Velho”, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
Aberto ao público, o evento atraiu atletas, estudantes, profissionais da área esportiva e famílias inteiras, todos interessados em ouvir as experiências e lições de vida de um dos técnicos mais vitoriosos do país.
Durante a palestra, Vanderlei Luxemburgo compartilhou momentos marcantes da carreira e destacou a importância do esporte aliado à educação como caminho para transformar vidas.
Segundo o técnico, “a gente tem toda uma história, toda uma vida de origem, de perseverança, de esporte com a educação. Então, passar essa experiência para os jovens é muito importante. Deixar um legado e formar novas gerações em cima de uma situação que deu certo, com disciplina e projeto. O Brasil precisa entender que o esporte e a educação são os dois pilares fundamentais para combater a desigualdade e formar cidadãos melhores”.
Luxemburgo relembrou ainda que começou sua trajetória em uma escolinha de futebol, ressaltando como o esporte abriu portas para os estudos e para uma carreira vitoriosa, que inclui títulos nacionais, passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid.
PÚBLICO ATENTO
A palestra foi marcada por um clima de entusiasmo e emoção. A plateia, formada por diferentes gerações, acompanhou atentamente cada palavra do treinador. Entre os presentes, estava o servidor público Sebastião Lima, que compareceu com a família vestindo a camisa do Palmeiras, time que Luxemburgo comandou em várias conquistas.
“Eu acredito que acertaram em cheio. Trazer um técnico campeão brasileiro e nacional é um grande incentivo. O Luxemburgo tem uma história que inspira e fortalece o esporte em nosso município”, disse Sebastião.
O jovem Eduardo Oliveira, de 15 anos, estudante do bairro Novo Horizonte, também marcou presença e não escondeu a emoção ao conhecer o ídolo de perto. “Vim para ver um dos grandes treinadores do Brasil. O Vanderlei Luxemburgo foi o único brasileiro que treinou o Real Madrid, e quero aprender sobre as táticas e histórias da carreira dele. Espero levar esse aprendizado para o meu futuro no futebol”, contou o estudante.
APOIO AO ESPORTE
O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, falou sobre a relevância da palestra e do projeto “Construindo Campeões” para o fortalecimento do esporte em Porto Velho.
“Construir campeões não é apenas um projeto da prefeitura. É filosofia de vida, é bem-estar, é esporte, turismo e lazer. E nada melhor do que trazer alguém de referência como Vanderlei Luxemburgo. Estamos falando de um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Porto Velho merece esse destaque, e momentos como esse mostram que nossa cidade está pronta para voar alto”, afirmou o secretário.
O prefeito Léo Moraes agradeceu a presença do treinador e reforçou o compromisso da administração municipal em investir em projetos que unam educação, esporte e oportunidades para os jovens.
“Ter Vanderlei Luxemburgo em Porto Velho é motivo de orgulho. Ele representa superação, disciplina e amor pelo esporte. O projeto Construindo Campeões é sobre isso: formar cidadãos, inspirar nossos jovens e transformar vidas através do esporte. Esse é o nosso compromisso com o futuro da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.
Texto: Jhon Silva
Fotos: José Carlos
Comentários
Cotidiano
Rio Branco derrota o Real Sociedade e conquista o Estadual da Série A
O Rio Branco derrotou o Real Sociedade por 5 a 3 nesta sexta, 10, no ginásio Álvaro Dantas e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A de maneira invicta. As duas equipes fizeram uma boa partida, mas o Rio Branco soube aproveitar melhor as oportunidades.
Vaga na Taça Brasil
O título garante ao Rio Branco a vaga do Acre na Taça Brasil em 2026. A Federação Acreana de Futsal (Fafs) premiou o Rio Branco com R$ 8 mil e mais as passagens para o torneio nacional.
Torneio mais forte
A Fafs espera um Estadual ainda mais forte na próxima temporada.
“Vamos aumentar o número de times com Café com Leite e Preventório e isso é fundamental para evolução da modalidade”, avaliou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
São Francisco e Santa Cruz decidem título do Estadual da 2ª Divisão
São Francisco e Santa Cruz decidem neste sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz venceu o primeiro jogo das finais e por isso tem a vantagem do empate para ser campeão. O São Francisco precisa ganhar por dois gols de diferença e desta forma ficará com o título. Se vencer por um gol, o torneio vai ser decidido nas cobranças de penalidades.
Santa Cruz
O técnico Bruno Monteiro deixou para confirmar os titulares do Santa Cruz somente na Arena. Os atacantes Mano Walter e Mosquito receberam uma atenção especial do departamento médico durante a semana e são dúvidas
São Francisco
O São Francisco entra em campo com a necessidade de vitória e por isso o treinador Erick Rodrigues deve tornar a equipe mais ofensiva. Contudo, uma definição dos titulares vai ocorrer na Arena.
Trio de arbitragem
Jackson Rodrigues apita São Francisco e Santa Cruz. Ele terá como auxiliares Renô Cassiano e Verônica Severino.
Você precisa fazer login para comentar.