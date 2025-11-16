Porto Acre muda horário da balsa por risco de navegação noturna

A Prefeitura de Porto Acre emitiu um comunicado informando a alteração do horário de funcionamento da balsa que travessia no Rio Acre, e alertando a população sobre o risco elevado de navegação noturna no Rio Acre.

O aviso foi motivado pela grande quantidade de balseiros que tem se acumulado no rio dificultado a navegação.

Como medida de segurança, a administração municipal informou que a balsa de maior porte terá seu horário de funcionamento alterado e operará somente até as 18h.

A prefeitura esclareceu que a balsa de menor porte seguirá operando em horário normal, garantindo o transporte seguro da comunidade.

