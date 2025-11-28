Porto Acre ganha novos CEPs por logradouro no interior do estado

Código único será desativado em seis meses

Novos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) estão ativos em Porto Acre/AC, desde a última quinta-feira (27). Cada avenida, praça, rua e travessa da região terá uma identificação individual, substituindo o CEP genérico (69927-000) usado para todo o município. A nova faixa vai de 69927-000 a 69927-999 e já está disponível para consulta no site dos Correios e na agência local.

A mudança aprimora a prestação de serviços e facilita a localização de endereços, além de beneficiar moradores e empresas. Os novos CEPs também servem como referência para confirmação de endereço, prática comum em cadastros e transações. Por isso, recomenda-se que a população atualize seus dados junto a correspondentes e empresas. Sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

O trabalho, concluído este mês com apoio da Prefeitura, marca Porto Acre como o segundo município do Acre, além da capital Rio Branco, a receber cepeamento por logradouro. A iniciativa dos Correios busca codificar todos os 22 municípios do estado, ampliando um modelo que antes abrangia apenas a capital. O projeto começou pelo interior com Bujari e agora avança para Porto Acre.

A Superintendente Estadual dos Correios, Heirivanda Maia, destaca que a colaboração das prefeituras é essencial para substituir o CEP genérico por códigos específicos. “Estamos acionando todos os municípios e pedimos que prefeitos ou secretarias respondam às nossas solicitações. Com esse apoio, conseguimos agilizar o processo. Essa mudança traz cidadania, inclusão e facilita o acesso a serviços”, afirma.

Com a nova codificação, os Correios atualizam seus fluxos internos para dar mais agilidade à postagem, tratamento, transporte e distribuição. Como empresa pública e agente do governo federal, os Correios seguem atuando para expandir o serviço postal e levar integração e cidadania a todos.

Relacionado

Comentários