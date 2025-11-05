Conecte-se conosco

Brasil

Por unanimidade, Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Publicado

26 minutos atrás

em

Com a aprovação em ambas Casas do Congresso, proposta vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O plenário do Senado Federal aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira (5), o projeto que amplia a faixa de isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000.

Com a aprovação, o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta aprovada pelo Congresso prevê, a partir do próximo ano, a isenção total para quem ganha até R$ 5.000 por mês e amplia o limite da isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350. O aumento da faixa de isenção será compensado taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano — R$ 50 mil por mês.

Durante apreciação no plenário, o relator frisou que a medida beneficiará 25 milhões de brasileiros e que isso será compensado com aumento de carga tributária sobre 200 mil super-ricos.

Mais cedo, nesta quarta-feira (5), a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou o projeto de lei e a urgência da matéria. A deliberação viabilizou a apreciação da matéria no plenário do Senado ocorresse ainda nesta tarde.

No Senado Federal, o aumento da faixa de isenção do IR teve como relator Renan Calheiros (MDB-AL). Desde a nomeação, ele tem defendido que a tramitação da matéria na Casa não deveria demorar “mais que trinta dias”.

Renan ainda se comprometeu a não permitir que o texto não retornasse à Câmara dos Deputados. Segundo o relator, na Câmara a proposta “serviu lamentavelmente como instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo”.

Para sanar “equívocos” sem retornar à Câmara, Renan optou por não fazer emendas ao mérito e apresentou um “projeto autônomo” com as mudanças que alíquotas incidentes sobre bets e fintechs. A matéria tramita na CAE do Senado, sob a relatoria de Eduardo Braga (MDB-AM).

Promessa de governo

A proposta foi enviada pelo governo do presidente Lula e é uma promessa de campanha do atual governo. A Câmara aprovou o texto negociado pelo relator Arthur Lira (PP-AL) no início de outubro, quase seis meses após o envio do Executivo.

Na Casa Baixa, Lira manteve a isenção total para quem ganha até R$ 5.000 por mês e ampliou o limite da isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350. O aumento da faixa de isenção será compensado taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano (ou R$ 50 mil por mês).

O relator na Câmara, no entanto, incluiu exceções. Foi colocada uma regra de transição para lucros e dividendos e a ampliação da lista de investimentos que não entram na tributação mínima sobre altas rendas.

Na lista de deduções à taxação mínima, estão títulos do agronegócio e do ramo imobiliário. Lucros e dividendos gerados até o fim de 2025 não pagarão o novo imposto e poderão ser distribuídos até 2028.

Brasil

CV: PCERJ expõe áudios de faccionados planejando atacar policiais

Publicado

15 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Segundo a corporação, uma onda de desinformação vem sendo disseminada para tentar descredibilizar o trabalho da polícia
A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) divulgou gravações em que integrantes do Comando Vermelho (CV) planejam atacar investigadores com disparos de pistolas e até granadas.

Os áudios foram publicados no perfil oficial da corporação, em um vídeo intitulado “Toda a verdade que não te contaram sobre a operação no Complexo da Penha”. Segundo a PCERJ, uma onda de desinformação estaria sendo espalhada para tentar descredibilizar o trabalho policial.

“Tô é cheio de ódio que eu tô preso nesse inferno aqui”, diz um criminoso em uma das gravações. “Mete bala na polícia”, sugere outro.

Em outro áudio, um faccionado afirma: “Pistola na mão, mochila nas costas, rádio pendurado, granada também. Só esperando o confronto. Dá uma rajada e, quando acabar o pente, é a granada que vai logo em seguida”.

Na publicação, a corporação alerta a sociedade sobre notícias falsas envolvendo as forças de segurança. “A verdade não precisa de truque. Ela é como um leão: solta, se defende sozinha, porque tudo que é ilusão se desfaz”, diz o texto.

A PCERJ conclui o vídeo afirmando que trabalha “para fazer a sociedade enxergar além da aparência, revelar o que estava oculto e mostrar, sem truques, a verdade”.

Brasil

Apoio dos EUA ao Rio não permite ação americana no Brasil, diz secretário

Publicado

23 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Victor Santos diz que forças de segurança mantêm contato constante com outros países

Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos • Reprodução CNN

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou, em nota, que a oferta de ajuda dos Estados Unidos ao estado no combate ao crime organizado não representa “qualquer permissão para ações do governo americano em solo brasileiro”.

A manifestação ocorreu nesta quarta-feira (5), após a Agência de Administração para o Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA) enviar uma carta ao secretário lamentando a morte de quatro policiais na megaoperação da última semana e se colocar à disposição para “qualquer apoio que se faça necessário”. Ao todo, 121 pessoas morreram.

De acordo com Victor Santos, as forças de segurança do estado mantêm troca constante de informações com instituições de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos e de outros países, já que se trata de um crime com ramificações internacionais.

“É neste contexto que o DEA se coloca à disposição para qualquer apoio que se faça necessário”, cita a nota.

“Essa interlocução nada tem a ver com qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro. Até porque não é permitido pela legislação brasileira”, completou o secretário.

A carta enviada pelo DEA é assinada por James M. Sparks, que atua no Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

“É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever, durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão”, diz o documento.

A carta também reitera “respeito e admiração pelo trabalho incansável” das forças de segurança do Rio de Janeiro e reforça a disposição da agência para “qualquer apoio que se faça necessário”.

Brasil

Acre tem mais de 500 pessoas vivendo em situação de rua, revela estudo

Publicado

7 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Destas, mais de 400 são da capital. Ainda segundo o estudo, tanto Acre quanto Rio Branco ficam na 25ª colocação em cenário nacional, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais

Fonte: Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG)

O Acre tinha 557 pessoas vivendo em situação de rua até o mês de outubro deste ano segundo um estudo produzido pelo programa Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O levantamento mostra que a capital Rio Branco abriga 481 destes moradores.

Ainda segundo o estudo, tanto estado quanto capital ficam na 25ª colocação em cenário nacional quanto ao total de moradores em situação de rua, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais.

Esse é o maior índice atingido pelo Acre desde início do levantamento, em 2018. Naquele ano, cerca de 182 pessoas viviam na ruas. Com isso, o numero representa um aumento de 32,6%.

Ainda segundo a análise, o ano em que o estado teve o menor número foi 2021, mesmo em meio à pandemia da covid-19. Contudo, o número vem crescendo desde então.

Morador em situação de Rua – Rio Branco, Acre. Foto: Victor Lebre/g1

Impasse do Centro POP

Em abril deste ano, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) de Rio Branco iniciou os estudos para mudar o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), que funcionava no Centro da capital acreana, para outro endereço.

Conforme a pasta, a troca de endereço era necessária porque a estrutura do prédio não conseguia mais fazer os atendimentos, além das constantes reclamações de comerciantes sobre vandalismo e furtos na região.

A Sasdh afirmou fazer estudos para avaliar para onde o espaço deveria ser transferido. Um dos locais era a região da Baixada da Sobral. O secretário João Marcos Luz ainda citou que a mudança poderia ser feita para a região do Bosque, Floresta ou Castelo Branco.

O local foi definido e um contrato de aluguel de R$ 6,2 mil mensais foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (20), porém, sem revelar o local. A mudança iniciou ainda na terça e o novo endereço fica na Rua Bola Preta, N.º 105, Conjunto Castelo Branco.

Nova sede do Centro POP, em Rio Branco. Foto: Aline Pontes/Rede Amazônica Acre

Ainda na fase de estudos, quando a prefeitura evitava confirmar o novo endereço, os moradores da Baixada da Sobral começaram a manifestar insatisfação com a possibilidade — que acabou se concretizando — da chegada do Centro POP. O comerciante Afonso Gomes tem um comércio na região e achava inadequada a decisão.

“Eu acho que tinha que procurar um lugar mais adequado. Aqui não é adequado para vir o Centro Pop. Nós fizemos um abaixo-assinado de quase 500 assinaturas e já mandei para a Câmara e para a Assembleia, porque se vier pra cá não vai dar pra trabalhar aí eu não sei o que fazer”, declarou ele ainda em abril.

No dia 16 de maio, um protesto contra a mudança de endereço fechou o trânsito na entrada de uma ladeira na Rua Bola Preta, bem próximo da nova sede do centro.

Três dias depois, os manifestantes fecharam a Rua Rio de Janeiro, no bairro Mascarenhas de Moraes, vizinho ao Castelo Branco e à Baixada. Até essa data, a prefeitura ainda não confirmava a nova localização, e afirmava avaliar possíveis imóveis.

Mesmo sob protestos e críticas, a alteração foi mantida e o Centro POP já funciona em novo endereço. Conforme a secretaria, o centro atende cerca de 600 pessoas por dia.

Comerciante acha escolha inadequada para o novo endereço do Centro POP. Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

