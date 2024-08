Por que os militares são cruciais para o futuro político da Venezuela e para a sua relação com Maduro

Concurso Polícia Penal GO: Inscrições Abertas para 1.600 Vagas Imediatas

Estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal GO, que oferece 1.600 vagas de nível superior. Sob organização do IBFC, os interessados podem se inscrever até o dia 14 de agosto, com uma taxa de inscrição de R$ 150,00. As provas estão marcadas para o dia 15 de setembro de 2024.

As vagas são para a carreira de Policial Penal, com salário inicial de R$ 5.971,42, para uma carga horária de 40 horas semanais. O concurso sofreu sua primeira retificação, com modificações nos requisitos do cargo e no conteúdo programático, para assegurar que todas as informações estejam atualizadas e corretas para os candidatos.

Inscrição

Os candidatos devem estar atentos às principais datas do concurso Polícia Penal GO. O período de inscrições vai de 16 de julho a 14 de agosto. Há um período para solicitar isenção da taxa de inscrição, que ocorre entre os dias 03 e 05 de julho. O pagamento da taxa de R$ 150,00 tem como prazo final o dia 15 de agosto. As provas estão agendadas para 15 de setembro de 2024.

Quais as Principais Datas do Concurso Polícia Penal GO?

É importante ficar de olho nas seguintes datas para não perder nenhuma etapa do concurso:

Período de inscrições: 16 de julho a 14 de agosto

Isenção da taxa: 03 a 05 de julho

Pagamento da taxa: até 15 de agosto

Provas: 15 de setembro

Vagas e Requisitos do Concurso Polícia Penal GO

O concurso Polícia Penal GO oferece um total de 1.600 vagas imediatas, destinadas a candidatos de nível superior. As vagas estão divididas entre ampla concorrência e pessoas com deficiência, atendendo ambos os sexos. O salário inicial é de R$ 5.971,42.

Quais as Etapas do Concurso Polícia Penal GO?

Os candidatos enfrentarão diversas etapas ao longo do processo seletivo:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova discursiva (eliminatória e classificatória)

Avaliação multiprofissional para inscritos nas vagas PcD (eliminatória)

Avaliação médica (eliminatória)

Avaliação de aptidão física (eliminatória)

Avaliação psicológica (eliminatória)

Avaliação de vida pregressa e investigação social (eliminatória)

Avaliação de títulos (classificatória)

Essas provas serão realizadas em várias cidades do estado de Goiás, incluindo Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Formosa, Goiânia, Goianésia, Itaberaí, Luziânia, Rio Verde e São Luís dos Montes Belos.

Você Sabe o Que Faz Um Policial Penal?

A principal função de um Policial Penal é garantir a integridade dos presos e a segurança da sociedade. Ele é responsável por diversas atividades dentro do sistema prisional:

Receber e orientar presos quanto às normas disciplinares

Realizar revista pessoal dos presos e instalações

Prestar assistência aos presos e internados

Verificar condições de segurança comportamental e estrutural

Acompanhar e fiscalizar a movimentação de presos no interior das unidades

Realizar escoltas de presos e custódia em unidades de saúde e órgãos judiciais

Quais os Benefícios da Carreira de Policial Penal?

Além do salário inicial, a carreira de Policial Penal oferece diversos benefícios:

Décimo terceiro salário

Adicional de férias

Gratificações por exercício de cargo ou função comissionada

Abono de permanência

Indenizações, como diárias e ajudas de custo

Horas-aula ministradas

Gratificação pela prestação de serviço extraordinário

Curiosidades Sobre a Carreira de Policial Penal

Você sabia que a nomenclatura do cargo de Agente de Segurança Prisional foi alterada para Policial Penal pela Lei nº 21.157/2021? Esta mudança demonstra uma valorização da função e reconhece a importância destes profissionais na manutenção da ordem e segurança no sistema prisional.

Se você tem interesse em seguir carreira como Policial Penal, não perca sua chance. As inscrições estão abertas e a preparação é fundamental para alcançar essa oportunidade de ingressar em uma profissão essencial para a sociedade.

