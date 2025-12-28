Por causa da chuva, BR-364 pode apartar e deixar cidades do Juruá isoladas do restante do Acre

Cruzeiro do Sul e as demais cidades do Vale do Juruá podem ficar isoladas do restante do Acre. O Igarapé Santa Luzia avança sobre a BR-364 e um buraco se forma na rodovia federal. A Polícia Militar está no local, mas o tráfego de veículos ainda não foi interrompido. A 364 é a única ligação […]

Fonte: Conteúdo republicado de AC24HORAS

