Populares encontram corpo de homem assassinado em Vila Campinas

O Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, recebeu R$ 400 mil em equipamentos no último sábado, 25. A entrega foi realizada pela equipe da Secretaria de Saúde do Acre, com a presença do vice-prefeito Raimundo Maranguape, e os equipamentos foram adquiridos com emenda parlamentar do senador Alan Rick, destinada quando ele ainda era deputado federal.

“São focos cirúrgicos, 1 para o hospital e outro para ala obstétrica (maternidade), camas PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) que vão melhorar a assistência e o conforto das nossas pacientes, computadores e nobreaks que permitirão informatizar setores da unidade que não possuíam esses equipamentos e condicionadores de ar para mais conforto térmico aos nossos pacientes e servidores.” – explicou o gerente-geral do Hospital, Francisco Assis.

Francisco também explicou que, em breve, mais equipamentos devem ser entregues com o restante da emenda que foi de R$ 500 mil e outro processo de compra já está em andamento para a aquisição dos equipamentos do Centro de Parto Normal, também com recurso de emenda de R$ 1 milhão destinada por Alan Rick.

“Meu coração fica feliz quando o trabalho realizado contribui com a melhoria do serviço de saúde nos nossos hospitais. Agradeço a parceria e empenho da equipe do hospital, comandada pelo diretor Francisco Assis, e da equipe da Sesacre. Continuem contando comigo para levarmos saúde de qualidade para a população de todo o Acre!” – comemorou o senador.

