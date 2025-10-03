Populares aguardam corpo de professor assassinado para sepultamento em Epitaciolândia

Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, foi morto por enforcamento e enterrado em uma cova rasa; crime abalou moradores da fronteira.

Amigos, familiares e moradores de Epitaciolândia se reuniram na manhã desta quinta-feira (2) em frente ao Fórum e ao Centro do Idoso do município à espera do corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O sepultamento será realizado no cemitério da cidade.

O professor foi assassinado na semana passada e teve o corpo encontrado cerca de uma semana depois, em uma cova rasa no quintal da residência de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que confessou ter enforcado a vítima após uma discussão.

A morte de Regis causou forte comoção popular na fronteira do Acre, já que ele era bastante conhecido e querido pela comunidade, onde atuava como professor de dança e organizador de eventos culturais.

Em frente ao local, dezenas de pessoas confeccionaram camisas, faixas e cartazes em homenagem ao professor, com mensagens de despedida e carinho. O prefeito de Epitaciolândia e outras autoridades locais também estiveram presentes para prestar solidariedade à família.

