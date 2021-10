População de Xapuri recebe atendimentos do programa Saúde Itinerante Especializado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nos dias 22 e 23 de outubro, no município de Xapuri, atendimentos à população pelo programa Saúde Itinerante, na Escola Estadual Madre Gabriela Nardi, no bairro Sibéria.

Foram oferecidos os seguintes serviços: consultas médicas de medicina da família, pediatria, ginecologia, obstetrícia, geriatria, além da realização de exames laboratoriais, de apoio diagnóstico, ultrassonografias e preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

Além disso, a população contou com atendimentos odontológicos e serviço social, enfermagem, entrega de medicamentos e vacinas do contra a Covid-19 e de rotina. Madalena Maia, de 45 anos, aproveitou para fazer o PCCU e atualizar a carteira vacinal dos filhos.

“É muito importante esse serviço para a população. Eu me sinto muito grata porque é um serviço que fica próximo de nós, então é mais fácil para a gente”, destacou Madalena Maia.

A coordenadora do programa Saúde Itinerante, Rosemary Ruiz, destaca a proximidade do serviço de saúde à população: “A preocupação do Estado é levar esse tipo de ação onde a população reside, fazendo o caminho inverso, devido à dificuldade que muitos encontram para procurar os serviços médicos”.