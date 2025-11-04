População carcerária do Acre dispara 45% em um ano e atinge 8.455 presos

Estado tem 8.455 detentos e déficit de 2.047 vagas; perfil mostra predominância de jovens pardos com baixa escolaridade por tráfico, roubo e homicídio

O sistema penitenciário do Acre enfrenta seu momento mais crítico da última década, com a população carcerária registrando um aumento explosivo de 45% em apenas um ano. Dados do Ministério Público do Acre (MPAC) revelam que o estado saltou de 5.490 detentos em setembro de 2024 para 8.455 pessoas privadas de liberdade em setembro de 2025 – o maior crescimento dos últimos oito anos.

Mesmo com a ampliação de vagas no sistema, que passaram de 5.490 para 7.280, o déficit atual é de 2.047 vagas, agravando o problema histórico de superlotação. O perfil dos encarcerados mostra predominância de jovens entre 25 e 29 anos (26,62%), pardos (82,92%), com baixa escolaridade – quase metade não completou o ensino fundamental. As principais causas de encarceramento mantêm o padrão de anos anteriores: tráfico de drogas, roubo e homicídio simples.

Cenário atual do sistema

Déficit de vagas: 2.047 (7.280 vagas para 8.455 detentos)

Crescimento: 45% em 12 meses

Principais crimes: Tráfico, roubo e homicídio

Perfil dos apenados

Gênero: 93,52% homens (7.505) / 6,48% mulheres (520)

Idade: 25-29 anos (26,62%) e 18-24 anos

Raça/cor: 82,92% pardos, 7,53% pretos

Escolaridade: 48,94% não completaram ensino fundamental

Estado civil: 62,2% solteiros

Presença internacional

Estrangeiros: Peru (16), Colômbia (5), Bolívia (4)

Outras nacionalidades: Venezuela, Serra Leoa, Argentina, Espanha, Portugal

O explosivo crescimento da população carcerária no Acre retoma o cenário de superlotação que parecia controlado nos últimos anos. O perfil dos presos mantém padrões históricos: jovens pardos com baixa escolaridade, refletindo desigualdades estruturais que precisam ser enfrentadas além das políticas de segurança pública.

