Informação foi dada pelo general Santos Filho ao senador Marcio Bittar (MDB) na tarde desta quarta, em Brasília

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Santos Filho, garantiu que a ponte sobre o Rio Madeira, ligando o Acre a Rondônia por terra, será inaugurada ainda neste ano. A informação foi passada durante uma reunião nesta quarta-feira (5) com o senador Marcio Bittar (MDB).

Segundo o governo do Acre, a parte da obra situada no lado acreano do Rio Madeira está pronta, faltando apenas a conclusão no perímetro oposto. Do lado de Rondônia houve um impasse que atrasou a conclusão da ponte, mas o Dnit assegura que o projeto já teria sido enviado a Brasília, o que garantirá a conclusão da ponte ainda este ano.

Para o senador Marcio Bittar, a informação prestada pelo Dnit atende aos anseios da população acreana, que sonha com a ligação por terra com o vizinho estado de Rondônia.

“Além de maior facilidade de acesso, teremos redução de custos nas viagens, já que a ponte elimina a necessidade de travessia do Rio Madeira por balsa, cujos serviços são explorados pela iniciativa privada”, afirmou.

Outra obra a ser concluída pelo Dnit, em parceria com o governo do Acre – num total de R$ 61 milhões –, é o anel viário do município de Brasileia.

A verba anunciada é proveniente das emendas parlamentares destinadas pela bancada federal da legislatura passada. E sua liberação só foi possível graças aos esforços conjuntos dos membros da bancada atual e do governo do Acre, fez questão de salientar Marcio Bittar.

Comentários