Ponte da Sibéria será inaugurada neste domingo e promete transformar mobilidade em Xapuri

Após quatro décadas de espera, obra de quase R$ 100 milhões finalmente liga o maior bairro da cidade ao centro; autoridades chegam para cerimônia.

A tão aguardada ligação do Bairro da Sibéria ao centro de Xapuri será oficialmente inaugurada na tarde deste domingo, 23, após quatro anos de construção. A obra, iniciada em março de 2022, quando o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço, representou um investimento de quase R$ 100 milhões e põe fim aos transtornos enfrentados há décadas pelos moradores, separados do centro pelo Rio Acre.

Considerado um sonho de mais de quarenta anos para a população, o novo acesso simboliza esperança, desenvolvimento e novas oportunidades para as próximas gerações de xapurienses.

Autoridades e convidados já começam a chegar ao município para prestigiar o evento, que marca um momento histórico para Xapuri.

Mais informações sobre a inauguração a qualquer momento.

