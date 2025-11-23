Flash
Ponte da Sibéria será inaugurada neste domingo e promete transformar mobilidade em Xapuri
Após quatro décadas de espera, obra de quase R$ 100 milhões finalmente liga o maior bairro da cidade ao centro; autoridades chegam para cerimônia.
A tão aguardada ligação do Bairro da Sibéria ao centro de Xapuri será oficialmente inaugurada na tarde deste domingo, 23, após quatro anos de construção. A obra, iniciada em março de 2022, quando o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço, representou um investimento de quase R$ 100 milhões e põe fim aos transtornos enfrentados há décadas pelos moradores, separados do centro pelo Rio Acre.
Considerado um sonho de mais de quarenta anos para a população, o novo acesso simboliza esperança, desenvolvimento e novas oportunidades para as próximas gerações de xapurienses.
Autoridades e convidados já começam a chegar ao município para prestigiar o evento, que marca um momento histórico para Xapuri.
Mais informações sobre a inauguração a qualquer momento.
Comentários
Flash
Gldason Cameli chega de helicóptero para inauguração da ponte da Sibéria
Governador destacou investimentos e afirmou que obra marca início de uma nova fase para a região.
O governador do Acre, Gladson Cameli, desembarcou de helicóptero em Xapuri na companhia do filho, Guilherme, para participar da inauguração da ponte da Sibéria, obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. Ele foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Miranda, que coordenou a execução do projeto.
Durante a solenidade, Cameli ressaltou que a entrega da ponte representa um avanço importante para a comunidade local. “Foram muitos investimentos. Estamos falando da Estrada da Variante e desta ponte, que vai garantir mobilidade e levar desenvolvimento para uma área que sofreu por muitos anos”, afirmou o governador.
Comentários
Flash
Vídeos: Colisão entre motocicletas deixa dois homens feridos em Sena Madureira
Vítimas desmaiaram após o impacto e foram resgatadas por moradores até a chegada do Samu
Uma colisão entre duas motocicletas deixou os condutores Gelson Camurça e Odicim Santos feridos na tarde deste sábado (22), no km 25 do Ramal Cassirian, sentido Sena Madureira–Rio Branco.
Segundo moradores da região, o impacto foi tão forte que ambos chegaram a desmaiar, recuperando a consciência minutos depois. Gelson sofreu uma possível fratura no maxilar e chegou a ficar enforcado pelo próprio capacete, sendo rapidamente ajudado pela população. Odicim teve diversas escoriações pelo corpo.
Os moradores prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram encaminhados ao Hospital João Câncio Fernandes para avaliação médica e podem ser transferidos ao Pronto-Socorro de Rio Branco caso fraturas mais graves sejam confirmadas.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Militar.
Comentários
Flash
Bocalom leva café, prestigia produtos locais e reforça união dos municípios no Encontro Agrofamiliar em Acrelândia
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou neste fim de semana do 1º Encontro Agrofamiliar de Acrelândia, evento que reuniu produtores, autoridades e representantes de diversas cidades acreanas para valorizar o agronegócio e a agricultura familiar.
Durante o encontro, Bocalom apresentou o novo Café Bocalom, produto que leva sua experiência de décadas e simboliza o incentivo à produção local. Ele também visitou os estandes de produtores, degustou cafés, doces e uma cachaça mineira com jambu, elogiando o potencial das cadeias produtivas do Acre.
“Pensa numa cachaça boa: Mineira Jambu. Isso é de Acrelândia”, brincou o prefeito, destacando o talento dos produtores locais e a importância de dar visibilidade ao que é feito no interior.
O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, agradeceu a presença de Bocalom e enalteceu sua atuação à frente da Amac. “Bocalom tem sido um parceiro e um protagonista importante para Acrelândia. Ele tem mostrado o quanto os municípios podem crescer quando trabalham unidos”, afirmou.
A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) também marcou presença e fez questão de elogiar o gestor da capital acreana. “A gestão de Rio Branco é exemplo de eficiência e parceria. É uma alegria ver o prefeito Bocalom sempre apoiando os demais municípios, incentivando a produção e o desenvolvimento local”, destacou a parlamentar.
Tião Bocalom afirmou estar satisfeito com o fortalecimento do diálogo entre os municípios e a valorização do produtor rural. “Fico muito feliz em participar deste momento. É o primeiro de muitos que virão. Como presidente da Amac, quero ver nossos municípios cada vez mais unidos, gerando emprego, renda e oportunidades no campo”, declarou.
Você precisa fazer login para comentar.