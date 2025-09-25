Extra
Ponte da Sibéria, que vai integrar distritos de Xapuri, entra em fase de conclusão e governador prevê entrega para outubro
Para acompanhar a finalização da Ponte da Sibéria, o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve em Xapuri nesta quarta-feira, 24, onde pode ver a protensão dos cabos, além da armação da laje e das vigas, que são a parte final da estrutura que vai interligar o primeiro e segundo distritos da cidade, que tem 18.243 habitantes.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa, que alcançou 93% da sua conclusão. Com extensão total de 363 metros, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões de investimento do Estado.
O governador Gladson Camelí anunciou que a tão aguardada ponte que ligará o bairro da Sibéria à zona urbana do município será inaugurada até o final de outubro. Emocionado, ele afirmou estar orgulhoso com o avanço da obra e destacou que ela representa uma resposta direta aos críticos que duvidaram de sua capacidade de entrega.
“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam, vou mostrar que estou pegando a pá de concreto para chancelar a união entre o bairro da Sibéria e a zona urbana de Xapuri”, declarou.
Camelí também ressaltou que a obra só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo, e representa o cumprimento de um direito constitucional: o de ir e vir. “Essa obra vai entrar para a história porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas.”
O governador mencionou ainda a ansiedade da comunidade local e garantiu que o bairro da Sibéria será beneficiado com uma estrutura que ficará marcada na história da cidade. “O povo está ansioso, e não tenham dúvida do sucesso que será essa ponte”, disse.
Ele destacou a importância da união de esforços para a conclusão da obra da ponte que liga Xapuri ao bairro da Sibéria. “Essa é a prova concreta de uma mobilização conjunta entre equipes, poder público, bancada federal, governo estadual, prefeitura municipal e, principalmente, desses guerreiros que trabalharam incansavelmente, dia e noite, com empenho e dedicação”, afirmou.
Camelí ressaltou o simbolismo da construção: “Enquanto muitos países derrubam pontes, o Acre está construindo. Hoje estamos nos últimos retoques para unir definitivamente as duas cabeceiras. Até o final de outubro, vamos inaugurar essa obra tão sonhada pelo povo de Xapuri e da Sibéria.”
Segundo o governador, a ponte representa mais do que infraestrutura: “Essa obra acaba com a separação entre Xapuri e o bairro da Sibéria. É a união da população. Cumpro aqui minha promessa de garantir o direito à vida e à dignidade das pessoas.”
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do órgão com a determinação do governador Gladson Camelí e com a população de Xapuri. “O Deracre está cumprindo a missão que nos foi dada pelo governador, avançando rumo à entrega de uma obra histórica para Xapuri e para o bairro da Sibéria. Essa ponte vai beneficiar diretamente mais de 5 mil pessoas”, afirmou.
Sula reforçou o papel institucional do departamento: “O Deracre é isso: compromisso, responsabilidade, é entrega. Estamos aqui para cumprir nossa obrigação com o povo do Acre.”
O prefeito de Xapuri, Maxusel Maia, celebrou o avanço das obras da Ponte da Sibéria e destacou o impacto positivo das ações do governo estadual na vida dos moradores. “Hoje é um dia de muita emoção para o povo de Xapuri. Tenho dito que o governo Gladson Camelí tem transformado os maiores sonhos da nossa população em realidade”, afirmou.
Maia relembrou conquistas recentes e reforçou a importância da nova ponte: “Há duas semanas inauguramos a tão esperada Estrada da Variante, e agora acompanhamos de perto a fase final da construção da Ponte da Sibéria, que, como disse o governador, será inaugurada até o fim de outubro. É motivo de muita alegria e gratidão para todos nós.”
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 90008 – 008/2025
OBJETO: “MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTOS DE PEÇAS”
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data da Abertura: 21.10.2025 as 10:00h (horário de Brasília)
Retirada do Edital: 25/09/2025 à 20/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected] , de Segunda à Sexta-feira de 07h00m as 13h00m .
.
Assis Brasil -AC, 24 de setembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025
TJAC derruba lei que autorizava enfermeiros a realizarem suturas simples
Por unanimidade, tribunal acata ação do CRM-AC e considera inconstitucional norma estadual que ampliava atribuições da enfermagem
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) declarou nesta quarta-feira (24) a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.405/2024, que autorizava enfermeiros a realizarem suturas simples em unidades de pronto atendimento.
A decisão, tomada de forma unânime, atendeu à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). Segundo a entidade, a norma invadia competência legislativa da União e colocava em risco a saúde pública ao permitir a execução de procedimentos invasivos por profissionais sem formação médica específica.
Relator do processo, o desembargador Nonato Maia destacou que a sutura, mesmo em situações consideradas de baixa complexidade, configura ato cirúrgico, demandando conhecimentos técnicos e responsabilidades assegurados apenas pela Lei do Ato Médico (Lei Federal nº 12.842/2013).
Para o CRM-AC, a decisão representa uma vitória em defesa da medicina e da sociedade. “Reafirmamos nosso compromisso com a valorização das competências profissionais e a proteção da saúde da população acreana”, destacou o Conselho em nota oficial.
O CRM/AC divulgou uma nota via card falando da decisão do TJAC.
VÍDEO: Deputado Tadeu Hassem denuncia precariedade em presídio de Rio Branco
25ª Sessão Ordinária do 1º Ano Legislativo da 16ª Legislatura
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) criticou nesta quarta-feira, 24, durante entrevista ao programa Boa Conversa – edição Aleac, a situação do sistema penitenciário acreano, em especial do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco (AC). O parlamentar relatou a falta de efetivo, as condições precárias de trabalho e a insegurança causada pelas constantes fugas.
“Primeiro, a Assembleia tem esse papel fundamental sobre esses servidores públicos, os agentes públicos, os policiais penais provisórios, assim como o ISE também. A Assembleia discutiu essa questão e eu quero aqui agradecer ao governo esse diálogo aberto, mas por poder cumprir a lei da questão da indenização. Um salário para cada ano trabalhado dessas pessoas. Muitos deles trabalharam 15, 20 anos lá no sistema”, disse Hassem.
O deputado destacou que a visita feita com os parlamentares Arlen Yeltsin e Michelle Melo resultará em um relatório com imagens e convocações. “Na verdade ontem estivemos visitando o sistema penitenciário. É comum aqui na Assembleia a gente receber os policiais penais com as reivindicações deles. E ontem fizemos, eu não vou dizer uma fiscalização, mas foi um acompanhamento e eu confesso, nós vamos produzir um relatório fotográfico e um relatório também. Vamos fazer um convite ao presidente do Iapen na próxima semana que compareça aqui na Assembleia. E o velho problema, a gente teve problema de fugas aqui no presídio recentemente e está acontecendo com frequência. E o que chamou atenção, população do Acre, é o efetivo. É um efetivo baixo, é um efetivo pequeno. E a estrutura hoje do nosso presídio, ela é precária. Eu vi, tivemos no presídio o Francisco de Oliveira Conde, em vários pavilhões, tivemos no presídio feminino. Para você ter ideia, o alojamento dos policiais, aquele alojamento que é para os servidores que estão lá, a situação é triste. Mas a maior preocupação hoje é do efetivo. Para você ter ideia, você falou que o governo está demitindo 100 policiais provisórios, só 90 na capital e contratando 170. Mas dos 100 da capital, perdão, que estão saindo, vão entrar só 96. Então vai ficar menor do que já era. Isso reflete diretamente na segurança pública do Estado. Então a gente vai debater, discutir isso e precisa resolver. O governo tem alguns projetos para essa área de estrutura, mas a questão é emergencial, tem que agir urgentemente”, afirmou.
O parlamentar também admitiu que alternativas como a terceirização do sistema prisional podem ser discutidas. “Eu acho que é um caminho, é uma saída e tem dado certo em alguns estados, já do Brasil afora. Eu tenho uma convicção que tem que analisar, tem que debater, tem que discutir. O que não pode é do jeito que está. A situação é precária, a situação é triste. Ter a sensação de segurança é tão preocupante quanto a própria segurança. E eu insisto na questão da estrutura, não tem como você qualificar o ambiente do jeito que está ali”, destacou.
Segundo ele, o problema não está apenas no efetivo, mas também na falta de tecnologia adequada. “Eu fiquei preocupado também, Marcos, e eu preciso relatar isso aqui já, na área de tecnologia. As câmeras de segurança precisam ter um investimento urgentemente. Um servidor ontem lá, e eu quero agradecer aqui a direção do Francisco Oliveira Conde, nos acompanhou, mas foi relatado também e eu estou antecipando aqui, que estará no relatório, a questão da câmera de segurança com baixa potência. Então aí você tem pontos mortos, sem visibilidade em certas áreas. Então na próxima semana vai ser debatida aqui na Aleac a vinda do nosso diretor-presidente para discutir tudo isso”, concluiu.
VEJA VÍDEO ABAIXO
