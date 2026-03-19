Ponte da Sibéria e Variante redesenham a mobilidade de Xapuri com integração, dignidade e desenvolvimento

A melhoria não foi apenas no serviço público, mas também na qualidade de vida de cada cidadão. O direito de ir e vir com dignidade fez com que os moradores de Xapuri vissem um sonho

“Uma das melhores coisas feitas nesses últimos anos”, “essa ponte está possibilitando à gente salvar vidas”, “foram investimentos sem precedentes na história de Xapuri”, “mudou o coração da cidade”. Os relatos refletem a perspectiva da população de Xapuri, no interior do Acre, sobre as duas maiores obras entregues pela gestão de Gladson Camelí no ano passado.

A Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria eram aguardadas há mais de 30 anos e revolucionaram a mobilidade e a infraestrutura da cidade, conhecida pelo legado ambiental do líder seringueiro Chico Mendes e pela forte produção rural.

As duas obras, extremamente significativas para a região, somam um investimento de mais de R$ 89 milhões. Além de conectar territórios, facilitam o transporte, superam barreiras geográficas e representam um salto no desenvolvimento de Xapuri.

Com uma celebração à altura de um marco histórico, a Ponte Josimar Oliveira, mais conhecida como Ponte da Sibéria, foi entregue pelo governador Camelí em novembro do ano passado. Em apenas quatro meses, transformou a vida dos mais de 18 mil xapurienses, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento entre a região central e o bairro da Sibéria. O percurso que antes dependia de balsa e podia exigir até três horas de espera agora é feito em questão de minutos.

Ponte que salva vidas

Esses investimentos reverberam em diversos setores da cidade, direta e indiretamente. Com a facilitação do tráfego, um dos serviços mais beneficiados foi o de urgência e emergência. Antônio Carlos Santos, socorrista do Samu desde 2013, conta que a ponte tornou o atendimento aos pacientes mais ágil, um impacto difícil de dimensionar, já que, quando se fala de saúde, cada segundo conta.

“A ponte trouxe, ao serviço de urgência móvel, mais acessibilidade para atender moradores da Sibéria. Algumas situações de socorro marcaram muito a gente, como a espera dos pacientes enquanto dependíamos da balsa para fazer a travessia. Isso marcou demais. Depois que a ponte começou a funcionar, facilitou muito e trouxe dignidade para o povo”, relata.

O socorrista lembra ainda que o governo destinou uma equipe do Corpo de Bombeiros para reforçar os atendimentos em áreas de difícil acesso: “Agora, nosso tempo de resposta é mais ágil, e essa ponte está possibilitando a gente salvar vidas”.

A melhoria não foi apenas no serviço público, mas também na qualidade de vida de cada cidadão. O direito de ir e vir com dignidade fez com que os moradores de Xapuri vissem um sonho, passado de geração para geração, finalmente se concretizar.

Edmilson Freitas, técnico em construção civil, conhece bem essa realidade. Morador da Sibéria, tem um escritório no centro da cidade e precisava fazer a travessia diariamente. Mesmo morando perto, conta que já esperou horas para conseguir atravessar. Agora, em questão de minutos, faz o percurso entre casa e trabalho.

“Às vezes eu vinha a pé para o meu escritório. Atravessava de catraia e seguia andando. É emocionante pensar que muitas pessoas morreram em Xapuri sem ver essa ponte construída, e hoje temos não só a ponte, mas também a Estrada da Variante. É uma evolução que valeu a pena para todos e foi a melhor coisa que podia acontecer em Xapuri, porque une as pessoas”, avalia.

O bairro da Sibéria concentra a maior parte produtiva da zona rural do município, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem 6.975 moradores nessa região. Raimunda Aldenice Oliveira, produtora e moradora da colocação Santa Luzia, precisa ir ao Centro pelo menos uma vez por mês e considera a ponte uma revolução no trajeto.

“Antes, a gente cruzava de catraia, pegava muito sol e passava muito tempo na fila. Agora, a gente vem da colônia e já atravessa rapidinho pela ponte, com a moto do meu marido; não é mais demorado”, compara.

O taxista Jamilso Sombra relata que o impacto é percebido diretamente no trabalho dos taxistas. O fluxo de passageiros aumentou e o atendimento ficou mais rápido: “Agora é só ligar. A gente vai lá buscar e volta em dois, três minutinhos. Antes, o tempo perdido era enorme. Hoje, em três ou quatro minutos a gente faz o percurso”.

Jamilso também destaca os benefícios trazidos pela Estrada da Variante. O taxista lembra que, quando chegou à região, o trecho era de barro e ficava intrafegável no inverno. “Agora ficou 100% para nós, taxistas. Quando venho de Rio Branco, entro pela Variante e já saio em Xapuri. Encurta quase nove quilômetros”, informa.

Para Sombra, as duas obras representam um avanço não apenas para a categoria, mas para toda a cidade. E afirma que a mobilidade melhorou para trabalhadores, estudantes e produtores rurais: “Com certeza impacta no desenvolvimento da cidade. As pessoas que vinham do polo para cá, de moto ou a pé, agora têm mais facilidade. Para escoar a produção também ficou muito melhor. Melhorou para eles e para nós”.

‘A estrada é tudo’

Um dos moradores mais antigos da Variante, Geraldo Pessigate, de 52 anos, diz que muita coisa mudou desde 1974, quando a estrada era um sonho de quem habitava ali. O lugar onde havia lama hoje é um acesso importante para a cidade, que não possibilita apenas um encurtamento da distância, mas abre caminho para o desenvolvimento da região.

“Naquele tempo, posso dizer que praticamente não existia estrada. Passava só a marca do trator, que fazia as bueiras. Cada inverno mudava tudo, e era só promessa. Graças a Deus, no ano passado isso foi resolvido. Moro aqui há muito tempo e acompanhei todo esse desenvolvimento. Para mim, tanto a estrada quanto a ponte são como o coração de Xapuri. São obras que representam desenvolvimento”, destaca.

Trabalhando com a pecuária, Geraldo acredita que as duas obras devem mudar a economia da cidade: “Sem dúvida, vão impulsionar a economia do município. Aliás, já estão impulsionando. Cada dia que passa melhora mais”.

Impacto na economia

O investimento na ponte, orçada em mais de R$ 40,7 milhões, e na estrada, em R$ 48,9 milhões, reverbera em diversos setores da sociedade, especialmente na economia, ao gerar mais segurança para empresários e estimular novos investimentos na região.

Presidente da Associação Comercial de Xapuri, Neide Duarte avalia que esses impactos já são percebidos pela classe empresarial.

“A nova ponte dá mais credibilidade para o investidor e também para o agricultor que sempre morou do outro lado do rio e enfrentava muita dificuldade. Antes, ele não tinha como investir na produção ou melhorar a própria propriedade. Outro ponto positivo é a valorização das terras. Com a ponte, a locomoção ficou muito mais fácil, e isso aumenta o valor imobiliário. Acredito que o setor de terras vai dar um salto. Foi bom para todos os setores”, avalia.

Para Neide, o comércio sente essa mudança de forma mais imediata, mas os avanços também se projetam em longo prazo: “O início desse processo já mostra resultados. A Variante também mudou muito o norte de Xapuri. As pessoas tinham a impressão de que Xapuri era uma cidade de passagem, que entrava e saía. Hoje, vemos mais movimento. Quem vai para a fronteira passa por aqui, entra pela Variante e sai na Estrada da Borracha. Isso aumentou o fluxo na cidade. Foram investimentos sem precedentes na história de Xapuri”.

Entrega histórica

Na inauguração da ponte, Gladson Camelí destacou a importância histórica da obra para o Acre e para a população local e afirmou que levará consigo, por toda a vida, a alegria dessa realização, por ter tornado realidade um sonho aguardado há mais de três décadas.

“Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos com os moradores e agora estamos tornando realidade o desejo de milhares de pessoas. Esse é um sonho que a população de Xapuri aguardava há mais de 30 anos. Minha maior gratidão vai para cada morador que acreditou que seríamos capazes de realizar essa integração. Agora todos poderão desfrutar dos benefícios que a Ponte da Sibéria vai trazer”, afirmou.

Sobre a Variante, o chefe do Executivo destacou que a obra tem valor simbólico para a população e representa não apenas um avanço em infraestrutura, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Estradas garantem um direito constitucional da população, o de ir e vir, fortalecendo a economia do estado, gerando produção, empregos e oportunidades para reduzirmos as diferenças sociais entre as pessoas que vivem no Acre. Esses 18 quilômetros da Variante totalmente pavimentados representam um avanço significativo não só para Xapuri, mas para toda essa região”, declarou.

Cuidar das pessoas

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, afirma que a prioridade para a execução das duas obras nasceu de uma realidade que quem vive na cidade conhece bem. De um lado, moradores que dependiam da balsa para atravessar o Rio Acre todos os dias; do outro, o fluxo de veículos passando pelo centro da cidade.

“A decisão do governo foi enfrentar esses dois desafios ao mesmo tempo: garantir uma travessia segura para quem mora na Sibéria e criar um novo acesso que organizasse melhor a entrada e saída de veículos do município. Quando começamos a acompanhar de perto a situação de Xapuri, ficou claro que eram duas obras muito esperadas pela população. A ponte resolve um problema antigo da travessia do rio, e a variante melhora o acesso à cidade, especialmente para quem chega ou sai pela rodovia. São obras que mudam a dinâmica da mobilidade e ajudam a cidade a crescer”, destaca.

Sula ressalta ainda que a Operação Verão 2026 é o próximo programa que vai atender o município em suas demandas estruturais. “Vai contemplar o município com frentes de pavimentação, aplicação de asfalto nas ruas e reforço de máquinas para acelerar os serviços de infraestrutura. É um planejamento que começa agora, ainda no inverno, para que, quando o verão chegar, a gente consiga avançar com mais obras e melhorias para a cidade”, adianta.

Ao acompanhar o trabalho realizado na região, a gestora reconhece o compromisso do Estado e de seus parceiros para transformar a realidade de cada cidade, aproximando as pessoas da igualdade social e reduzindo diferenças.

“Acompanhei essa obra desde o começo, andando pelo canteiro, conversando com os trabalhadores e também com os moradores da Sibéria, que sempre paravam para perguntar quando a ponte ia ficar pronta. Peguei dia de sol forte, dia de chuva, vi o rio subir, vi o trabalho avançar passo a passo. Muita gente olha a ponte pronta e não imagina tudo o que foi necessário até chegar ali. Foram meses de trabalho intenso das equipes e muita expectativa da população”, relembra.

Agora, com avanços tão significativos em sua gestão, o sentimento é de dever cumprido: “Estar presente em cada etapa e depois ver essa obra sendo entregue ao governador Gladson Cameli, sabendo que agora as pessoas não dependem mais da balsa para atravessar o rio, é algo que me emociona, porque a gente conhece as histórias e a realidade de quem vive ali todos os dias”.

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