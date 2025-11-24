Ponte da Sibéria é inaugurada e marca novo ciclo de desenvolvimento em Xapuri

Deputado Tadeu Hassem destaca impacto social da obra e celebra avanço histórico para a população

A entrega da Ponte da Sibéria, que recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos, marca uma transformação significativa na vida de milhares de moradores que aguardavam há décadas por esse momento. A nova estrutura elimina a dependência da antiga balsa e garante mobilidade permanente entre o centro de Xapuri e o bairro Sibéria.

Presente na cerimônia, o deputado Tadeu Hassem não escondeu a emoção ao ver a obra concluída. “Estar aqui, vendo essa obra pronta, emociona. É desenvolvimento, é dignidade, é qualidade de vida chegando para quem sempre esperou”, afirmou o parlamentar.

O deputado aproveitou para agradecer às autoridades responsáveis pela execução do projeto. “Meu agradecimento e parabéns ao governador Gladson Cameli, à vice-governadora Mailza e ao prefeito Maxsuel por fazerem esse sonho sair do papel”, declarou.

Com a inauguração, Xapuri passa a viver um novo tempo, marcado por melhorias estruturais e maior integração urbana — um momento que, segundo Hassem, ele se orgulha de testemunhar e fazer parte. 💙

