Ponte da Sibéria deve ser concluída até setembro deste ano em Xapuri

Um levantamento do Programa de Educação Tutorial (PET Economia) do curso Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizado entre os dias 8 e 12 de maio revelou uma leve alta no preço médio da carne bovina no Acre. Em comparação ao mesmo período do mês anterior, o aumento geral foi de 2,93%.

O corte com maior variação foi a fraldinha, que subiu 4,88%. Também tiveram elevação significativa a pá com osso (4,72%), a picanha (3,95%), a agulha (3,89%), o filé (3,53%) e o coxão mole (3,51%). A única queda registrada foi no preço do fígado, com variação negativa de -0,05%.

A pesquisa foi realizada em 50 estabelecimentos comerciais, entre açougues e supermercados, nos municípios de Rio Branco e Assis Brasil.

Em relação ao tipo de estabelecimento, os preços continuam mais baixos nos açougues, onde, apesar de um aumento médio de 3,44%, os valores ainda são 10,82% inferiores aos praticados nos supermercados. Nestes, os preços apresentaram uma queda média de 2,68%.

Entre os cortes com maior diferença de preço entre açougues e supermercados estão o patinho (R$ 31,78 nos açougues e R$ 39,11 nos supermercados), a alcatra (R$ 39,62 contra R$ 48,04) e o coxão mole (R$ 30,73 contra R$ 32,74).

O levantamento também identificou variações entre os municípios pesquisados. O corte de músculo apresentou a maior diferença, R$ 21,00 em Assis Brasil e R$ 26,61 em Rio Branco, uma variação de 21,08%. Outros cortes, como filé, pá com osso e agulha, também apresentaram oscilações significativas entre as cidades.

O PET Economia realiza periodicamente esse tipo de levantamento com o objetivo de oferecer informações que ajudem os consumidores a fazer escolhas mais conscientes, além de estimular a transparência e a concorrência no mercado local.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários