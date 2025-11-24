Ponte da Sibéria deve receber nome de agricultor assassinado; Cameli envia projeto à Aleac

Homenagem a Josimar Oliveira foi anunciada durante a inauguração, diante da viúva e das filhas, que foram aplaudidas pelo público.

O governador Gladson Cameli anunciou na noite deste domingo, 23, durante a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, que encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um projeto de lei para que a nova estrutura passe a se chamar Ponte Josimar Oliveira dos Santos. O agricultor foi assassinado em abril de 2023, no dia em que completava 50 anos. A homenagem foi feita no palco do evento, na presença da viúva, Marinês Santana, e das duas filhas, que foram aplaudidas pelo público.

Cameli afirmou que a escolha do nome é um gesto de reconhecimento à trajetória de Josimar e às tantas famílias acreanas marcadas pela violência. “Essa ponte simboliza dignidade, união e reparação histórica. E nada mais justo do que ela carregar o nome de alguém que representou tão bem o povo trabalhador da Sibéria”, declarou o governador ao anunciar o envio do projeto ao Legislativo.

Visivelmente emocionada, Marinês Santana relembrou o crime que tirou a vida do marido em pleno aniversário. “Meu marido era um trabalhador, um agricultor, e foi morto covardemente no dia do aniversário dele de 50 anos. O cara chegou lá, comeu, bebeu, subiu onde ele estava e sangrou ele”, desabafou, sendo amparada por pessoas que acompanhavam a cerimônia.

Ela destacou ainda que Josimar era querido na comunidade e que sua morte abalou profundamente Xapuri. “Josimar era uma ótima pessoa, trabalhadora, não fazia mal a ninguém. Ele era muito querido. Hoje, estar aqui e ver essa homenagem é muito forte pra nós”, afirmou.

Segundo Cameli, a proposta busca eternizar a memória do agricultor em um dos pontos mais emblemáticos do município, tornando seu nome parte da história e do cotidiano de quem vive na região.

Relacionado

Comentários