Poluentes no ar são quase quatro vezes piores que o recomendado em três cidades do Acre

A confiança do empresário do comércio no Acre apresentou aumento em junho, segundo dados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), divulgado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). O índice, que mede a percepção dos empresários sobre a economia, o setor e suas próprias empresas, registrou uma alta de 4,31% no estado em relação ao mês anterior, alcançando 104 pontos.

Apesar da melhora, o índice local ainda está distante do patamar observado em janeiro deste ano, quando a confiança atingiu 117 pontos. No Brasil, o ICEC cresceu pelo terceiro mês consecutivo em junho, chegando a 102,2 pontos, mas o saldo positivo de 1,4% não foi suficiente para recuperar as perdas acumuladas no último ano.

No Acre, o aumento da confiança reflete otimismo para contratações e investimentos futuros no comércio. Segundo Egídio Garó, assessor da presidência da Fecomércio-AC, “indicando uma maior confiança no setor e na própria empresa, o que indica novas contratações e investimentos ao longo dos próximos períodos”.

Os setores de produtos duráveis e não duráveis tiveram desempenho positivo, apresentando crescimento na confiança dos empresários. Por outro lado, o segmento de produtos semiduráveis, como roupas e calçados, apresentou retração no Acre, com queda de 4,52% em relação a maio, passando de 115,7 para 102,1 pontos, comportamento diferente do observado no restante do país, onde a confiança desse setor cresceu.

Com informações da Fecomércio

