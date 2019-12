Durante o dia desta quinta-feira, dia 26, a gestora do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, que está apagando mais uma velinha, recebeu um grande número de felicitações de quase todas as áreas, sendo política, social, pessoal e familiar.

Amigos, parceiros políticos locais, estaduais e até de outros partidos, enviaram mensagens de felicitações para a da gestora, como o Senador acreano, Sérgio Petecão (PSD), os deputados federais Alan Rick (DEM) e Jesus Sérgio (PDT), enviaram vídeos desejando sucesso, saúde e sempre enaltecendo a parceria e o trabalho à frente do Município.

A benção pelo dia também é compartilhada pelo padre Moacir Carneiro, além do presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, do ex-governador Tião Viana.

“Essa é uma pequena lembrança que não poderia deixar passar em branco… Estou fanando da Fernanda prefeita (…), amiga da minha esposa Marfisa e amiga do Petecão. (…) Eu tenho um carinho especial por você e da prefeita que tem uma boa gestão e ouço isso da população de Brasiléia e essa data não poderia passar em branco e desejar para você toda a felicidade do mundo e que possa alcançar todos os seus sonhos (…)”, destacou o senador Sérgio Petecão.

