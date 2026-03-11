Acre
Policias penais do Acre participam de curso de operador de pistola
Com foco no preparo do policial penal para o combate ao crime organizado, o Instituto de administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Escola do Servidor Penitenciário, realiza de segunda-feira, 9 a quinta-feira, 12, um curso de operador de pistola para 40 policiais penais em Rio Branco. As aulas foram divididas em duas turmas, com duração de dois dias. No primeiro, os alunos estudam a parte teórica e no segundo vão para a parte prática.
A chefe da Escola do Servidor Penitenciário, Helena Guedes, explica o objetivo do curso: “O treinamento visa capacitar esses policiais para operar as pistolas com instrução de montagem e desmontagem e de tiro, com o intuito de torná-los mais hábeis no manuseio da arma. O público-alvo são policiais que trabalham na ponta, nas equipes e nos prédios”.
De acordo com o policial penal Caio Borges, instrutor do curso, a iniciativa é de fundamental importância para os profissionais do setor, tendo em vista que a ação está atualizada em relação às doutrinas e procedimentos com arma de fogo: “Dessa forma a gente consegue ter um trabalho melhor para a sociedade, fortalecendo o sistema penitenciário, e com isso os nossos servidores estão sempre se capacitando, procurando aprimoramento, porque a melhor forma de a gente evoluir é através do conhecimento”, afirmou.
Hadrien da Silva é um dos policias que está participando do treinamento e afirma que a atualização é necessária: “É muito importante a gente estar sempre se atualizando e estar por dentro do que é mais atual para o nosso trabalho lá dentro do presídio e também para a segurança pública como um todo“.
Além de Rio Branco, os policiais do interior do estado também vão receber o treinamento nos próximos meses, conforme já está definido no calendário de cursos para 2026. Em seguida, será oferecido também um treinamento de sobrevivência policial. “É um curso que visa salvar a vida dos policiais penais em um momento de necessidade”, informa a chefe da escola do Servidor Penitenciário.
No Março Mulher, Prefeitura de Rio Branco entrega kits para mulheres vítimas de violência doméstica
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta semana a entrega de kits para 50 mulheres atendidas pela Casa Rosa Mulher. A ação integra a programação do Março Mulher e o evento ocorreu na Praça da Juventude Cidade Nova, localizada no prédio da antiga rodoviária.
Os kits foram doados pela Receita Federal por meio do programa “Receita por Elas”. Entre os itens distribuídos estavam mantas, cobertores, roupas, utensílios domésticos e jogos de lençol, entregues conforme a necessidade de cada beneficiária. A seleção dos produtos e a logística de entrega ficaram sob a responsabilidade das servidoras que acompanham diretamente as mulheres atendidas pelo serviço.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, destacou que a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência doméstica e incentivar a denúncia desse tipo de crime.
“A determinação do prefeito Tião Bocalom é garantir apoio às mulheres que sofreram violência, oferecendo orientação, assistência e oportunidades por meio de cursos e atividades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e a reconstrução de suas vidas”, afirmou.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, ressaltou que as ações do Março Mulher também têm como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância de combater a violência contra a mulher.
“Além de prestar assistência às vítimas, trabalhamos na sensibilização da população, incentivando a denúncia de qualquer forma de violência, seja ela psicológica, patrimonial ou física”, explicou.
Como parte da programação da semana, a Prefeitura de Rio Branco também promoveu um café da manhã com as mulheres assistidas pela Casa Rosa Mulher, criando um espaço de diálogo e reflexão sobre o enfrentamento à violência e o fortalecimento da rede de proteção.
Carnaval 2026: Unidos do Fuxico se consagra campeão do Desfile de Blocos em Rio Branco
Após análise da Comissão do Carnaval 2026, da Prefeitura de Rio Branco, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (11), o resultado oficial do Desfile de Blocos Carnavalescos realizado durante o Carnaval da capital acreana.
A reavaliação ocorreu após a apresentação de um recurso administrativo por parte do bloco Unidos do Fuxico, que solicitou revisão de critérios previstos no regulamento do desfile. A comissão responsável analisou o pedido com base nas normas estabelecidas no edital do evento e procedeu à atualização da pontuação.
Com a revisão, a classificação final do desfile ficou definida da seguinte forma:
- 1º lugar : Unidos do Fuxico
- 2º lugar: Sambase
- 3º lugar : 6 É D+
De acordo com o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, todo o processo seguiu rigorosamente o que está previsto no regulamento do Carnaval 2026.
“A comissão cumpriu o que estava determinado no edital. Esse é o resultado apresentado pela comissão, e nós, enquanto Fundação Garibaldi Brasil, anunciamos oficialmente a classificação final do desfile dos blocos carnavalescos do Carnaval de 2026”, destacou.
Após a divulgação do resultado oficial, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para os procedimentos administrativos de homologação.
O Desfile de Blocos é um dos momentos mais tradicionais do Carnaval de Rio Branco e reúne agremiações que contribuem para fortalecer a cultura popular, a criatividade e a alegria da festa na capital.
Novo prédio do RBPREV será inaugurado neste mês de março e reforça modernização da capital
A Prefeitura de Rio Branco deve inaugurar ainda neste mês de março, o novo prédio do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPREV). Construída com recursos próprios do município, a obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 14 milhões e está localizada no bairro Estação Experimental.
Na manhã desta quarta-feira (11), o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, realizou uma vistoria técnica no local para acompanhar os serviços finais de acabamento, que incluem pintura e parte elétrica.
Com arquitetura moderna e estrutura imponente, o prédio foi projetado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento ao público. Segundo o secretário, a nova edificação também representa um avanço na infraestrutura urbana da capital.
“Isso aqui representa a força, a dedicação e a responsabilidade de um administrador público como o prefeito Tião Bocalom. Obras como essa mostram a importância de uma capital ter prédios estruturados, viadutos e mercados. É mais uma obra de impacto que traz visibilidade para a cidade”, destacou Cid Ferreira.
O prédio possui quatro andares, amplo estacionamento e estrutura capaz de abrigar, além do RBPREV, outras secretarias municipais. De acordo com o secretário, a medida também deve gerar economia para o município, já que parte da administração pública funciona atualmente em imóveis alugados.
“Olha só a economia de aluguel que o município vai ter. É importante que essas obras tragam movimentação para a economia e também economia para a prefeitura, mostrando que os recursos e impostos estão sendo bem aplicados”, ressaltou.
A expectativa é de que a nova sede do RBPREV se torne um marco arquitetônico em Rio Branco, fortalecendo a modernização da estrutura administrativa do município e ampliando a qualidade dos serviços prestados à população.
