Polícias do Amazonas apreendem 700 quilos de cocaína em embarcação no Rio Solimões

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de cocaína em uma embarcação no Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, no interior do estado. A operação ocorreu na sexta-feira (31).

Segundo informações da polícia, os suspeitos que transportavam a droga reagiram à abordagem, trocaram tiros com as equipes e, em seguida, se jogaram no rio, fugindo pela mata. Nenhum dos envolvidos foi preso até o momento.

A droga estava escondida em embalagens no interior da embarcação e foi localizada durante as buscas realizadas pelos agentes. Além do entorpecente, foram apreendidos materiais utilizados no transporte da carga.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal no Amazonas (PF-AM), do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Base Arpão.