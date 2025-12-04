Geral
Polícias Civis do Acre e Amazonas prendem foragido acusado de estupro ocorrido em 2013 em Feijó
Uma ação conjunta das Polícias Civis do Acre e do Amazonas resultou na prisão do foragido da Justiça A.C.B., detido na cidade de Envira (AM) após troca de informações entre os setores de inteligência dos dois estados. O cumprimento do mandado ocorreu na tarde de ontem.
A.C.B. era procurado pela Justiça acreana por um crime de estupro registrado em 2013, no município de Feijó. À época, a vítima, então com 28 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil para relatar que havia sido violentada sexualmente. Em depoimento, ela afirmou que o agressor, com quem possuía relação de confiança, se aproveitou dessa proximidade e, mediante grave ameaça, a obrigou a manter relação sexual contra sua vontade.
O investigado chegou a comparecer à delegacia no período da denúncia, ocasião em que negou as acusações. Após prestar esclarecimentos, contudo, não foi mais localizado, passando à condição de foragido.
A captura representa mais um exemplo da relevância da integração entre as Polícias Civis do Brasil, especialmente quando criminosos tentam escapar da responsabilização atravessando fronteiras estaduais. Graças ao trabalho conjunto, foi possível localizar o acusado em território amazonense e cumprir a ordem judicial.
Fonte: PCAC
Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Simpol) para uma reunião institucional dedicada à apresentação das demandas e prioridades da categoria.
Durante o encontro, os representantes do sindicato apresentaram ao delegado-geral os anseios definidos em assembleia geral, destacando pontos considerados essenciais para o fortalecimento das condições de trabalho, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade acreana.
Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical, ressaltando a importância da colaboração entre gestão e servidores para o avanço institucional.
Novo comandante do 61º BIS promete continuar operações conjuntas contra tráfico na fronteira do Acre
Major Fábio dos Santos Moreira, que assumiu o 61º BIS em novembro, destaca que parceria com polícias estaduais e órgãos de fiscalização amplia capacidade de combate ao crime; ações sociais como o projeto Mão Amiga também serão mantidas
O novo comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), major Fábio dos Santos Moreira, afirmou que o Exército Brasileiro dará continuidade às operações integradas com as forças de segurança do estado no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira. Em entrevista após assumir o cargo, em 14 de novembro, ele substituiu o coronel Gustavo Moreira Matias e elogiou o nível de articulação já existente.
— Essa parceria entre as forças de segurança federal, do Exército Brasileiro e as forças policiais estaduais vai continuar — disse o major. — Isso reforçou muito na contenção, principalmente do tráfico de drogas. O nível que eu encontrei aqui já está bastante elevado.
Santos Moreira destacou a vantagem estratégica da atuação conjunta: enquanto o Exército tem capacidade de fazer frente a certos crimes, a integração com órgãos como polícias e agências ambientais amplia o leque de atuação sem aumentar significativamente os custos operacionais.
— Quando eu trago uma agência, quando agrego uma capacidade, eu já consigo combater outro tipo de crime. Quando eu trago a polícia e demais órgãos, a operação ganha uma gama muito maior — explicou.
Além das ações de segurança, o novo comandante reafirmou o compromisso com as iniciativas sociais desenvolvidas pelo batalhão, como o projeto Mão Amiga, que oferece apoio a mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e à população local.
— A palavra de ordem que estabeleci no batalhão é justamente a continuidade. Na vertente da Mão Amiga, vamos prosseguir nesse trabalho — afirmou. — É algo que facilita a integração do batalhão junto à comunidade cruzeirense. Vamos manter e apoiar sempre que possível.
A declaração reforça a dupla atuação do 61º BIS na região: além do patrulhamento e do combate aos crimes transfronteiriços, a unidade mantém um vínculo com a população por meio de projetos assistenciais, estratégia que, segundo o comandante, fortalece a presença institucional e a aceitação local.
Estratégia operacional
- Parceria: Exército + forças policiais estaduais + agências federais
- Foco: Combate ao tráfico de drogas na fronteira
- Eficiência: Mesmo custo com maior capacidade de atuação
Continuidade das ações sociais
- Programa Mão Amiga: Apoio a mães de crianças com TEA
- Abordagem: Atendimento a militares e população local
- Integração: Fortalecimento de vínculos com comunidade
A manutenção da estratégia de operações integradas reforça o papel das Forças Armadas na segurança pública na região do Juruá, considerada estratégica por sua localização fronteiriça com o Peru. As ações sociais buscam construir legitimidade junto à população local em área de presença militar permanente.
Geral
Polícia Civil do Acre prende duas mulheres ligadas a organizações criminosas
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu, na tarde desta quarta-feira, 3, dois mandados de prisão contra investigadas acusadas de integrar organizações criminosas que atuam no estado.
Foram detidas R. P. D., presa preventivamente, e C. B. C. S., capturada em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Ambas foram localizadas em Rio Branco e conduzidas para a unidade policial responsável, onde passaram pelos procedimentos legais.
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A ação reúne forças policiais de todo o país em operações simultâneas voltadas ao combate de facções e crimes de alta complexidade.
O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, ressaltou a importância da atuação articulada e contínua. “Essas prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre no enfrentamento direto às organizações criminosas. Temos intensificado investigações e ações estratégicas para desarticular estruturas que ameaçam a segurança da população. A participação na operação nacional evidencia nosso alinhamento com as diretrizes de combate ao crime organizado em todo o país.”
As investigadas permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre segue com ações permanentes de inteligência e repressão qualificada ao crime organizado em Rio Branco e demais regiões do estado.
