Polícias Civis de Roraima e do Acre capturam foragido listado na Interpol

A prisão ocorreu em uma região de difícil acesso, na zona rural do município de Cantá, na vicinal 14 do PA Caferam, no estado de Roraima, após a troca de informações entre as Polícias Civis.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2005, no bairro Calafate, em Rio Branco. À época, R. S. S. teria ameaçado e abusado sexualmente da sua enteada de apenas 9 anos de idade.

Segundo a investigação criminal da Polícia Civil do Acre (PCAC), ele se aproveitou da condição de padrasto e da relação de confiança estabelecida no convívio familiar para cometer o abuso.

Após a mãe da vítima denunciar o caso às autoridades, o acusado passou a ameaçá-la com uma faca, afirmando que iria matá-la por ter relatado o crime à polícia. As ameaças geraram intenso medo e insegurança na família, que passou a pedir proteção.

Desde então, o R. S. S. não foi mais localizado, apesar de diversas diligências realizadas ao longo dos anos. Em 2008, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, que permaneceu sem cumprimento até a data de hoje.

Com a integração e o trabalho de inteligência entre as Polícias Civis de Roraima e do Acre, o foragido foi finalmente localizado e preso. Agora, ele será encaminhado ao sistema prisional de Roraima, onde ficará à disposição da Justiça.