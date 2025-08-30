Geral
Polícias Civil e Militar realizam operação aérea em Marechal Thaumaturgo
Ação com helicóptero da Ciopaer buscou suspeitos de crimes sexuais e violência doméstica; acusado de homicídio brutal conseguiu fugir pela mata
As Polícias Civil e Militar, com apoio do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), deflagraram nesta sexta-feira (29) uma operação em área de difícil acesso no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O objetivo foi o cumprimento de mandados contra investigados por crimes sexuais, violência doméstica e outras infrações.
Na comunidade Caipora, os policiais localizaram um homem procurado por um homicídio brutal, acusado de arrancar a cabeça e o coração da vítima. O suspeito, considerado de alta periculosidade, conseguiu escapar pela mata. As buscas por ele continuam.
“Havia representações e medidas a serem tomadas dentro da operação Shamar e de outras situações e, com o helicóptero da Ciopaer, cumprimos todas. As equipes seguem na busca por esse homem que arrancou a cabeça do outro e que é muito perigoso”, destacou o delegado José Obetânio.
Durante a ação, a polícia também confirmou a transferência de Francisco Jailson Silva da Costa, 31 anos, que havia fugido algemado no dia 13 de junho, após audiência de custódia em Rodrigues Alves, e foi recapturado em Marechal Thaumaturgo no último dia 21. Ele já está recolhido no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.
Comentários
Geral
Perseguição policial termina com prisão de traficante na Vila Acre
Uma perseguição policial realizada na noite de sexta-feira, 29, na Rua Gilberto Bovis, região da Vila Acre, em Rio Branco, terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação foi conduzida por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM).
Durante o flagrante, os militares apreenderam com o acusado diversos papelotes de cocaína, crack e maconha do tipo skunk, além de R$ 588 em espécie. O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Ele deve passar ainda hoje por audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo na região conhecida como ponto de tráfico quando avistou o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma área de mata fechada, mas foi alcançado pelos policiais em poucos minutos.
Com o material apreendido, a prisão em flagrante foi caracterizada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende drogas, simulacro e materiais de apologia ao crime em Rio Branco
Na noite de quinta-feira, 28, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, prendeu um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime, no bairro Jardim Tropical, em Rio Branco.
A ação ocorreu durante patrulhamento tático, quando a guarnição recebeu relatos de moradores sobre a presença de pessoas em atitude suspeita na região. Ao avistar três indivíduos na Rua Jasmim, os policiais realizaram a abordagem, encontrando em posse de um deles um simulacro de pistola, máscara, luvas, celular, dinheiro trocado, além de uma porção de Skank. Também foi apreendida uma lata de tinta spray, que, segundo o próprio suspeito, seria utilizada para realizar pichações.
Durante a entrevista policial, o indivíduo confessou que estava envolvido com a venda de entorpecentes e indicou uma residência abandonada no bairro Casa Nova, já conhecida pela prática de tráfico. No local, foram localizadas 23 porções de cocaína e 11 porções de Skank, que foram encaminhados à delegacia com o detido.
Comentários
Geral
Polícia Militar localiza motocicleta furtada no bairro Bosque
Na madrugada desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, localizou uma motocicleta com restrição de roubo/furto no bairro Bosque, em Rio Branco.
A guarnição foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de veículo abandonado na Rua Luzanira Gomes, em frente à Escola Samuel Barreira. No local, a equipe encontrou a proprietária do veículo e a motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor cinza, estacionada na calçada.
Após consulta no sistema, foi confirmado que a moto havia sido furtada dias antes. O veículo estava sem placa, sem painel, sem chave e apresentava várias peças trocadas, impossibilitando seu funcionamento.
Diante da constatação, foi acionado um guincho e a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia da Cidade do Povo, onde ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil para os devidos procedimentos.
Você precisa fazer login para comentar.