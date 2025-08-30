Ação com helicóptero da Ciopaer buscou suspeitos de crimes sexuais e violência doméstica; acusado de homicídio brutal conseguiu fugir pela mata

As Polícias Civil e Militar, com apoio do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), deflagraram nesta sexta-feira (29) uma operação em área de difícil acesso no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O objetivo foi o cumprimento de mandados contra investigados por crimes sexuais, violência doméstica e outras infrações.

Na comunidade Caipora, os policiais localizaram um homem procurado por um homicídio brutal, acusado de arrancar a cabeça e o coração da vítima. O suspeito, considerado de alta periculosidade, conseguiu escapar pela mata. As buscas por ele continuam.

“Havia representações e medidas a serem tomadas dentro da operação Shamar e de outras situações e, com o helicóptero da Ciopaer, cumprimos todas. As equipes seguem na busca por esse homem que arrancou a cabeça do outro e que é muito perigoso”, destacou o delegado José Obetânio.

Durante a ação, a polícia também confirmou a transferência de Francisco Jailson Silva da Costa, 31 anos, que havia fugido algemado no dia 13 de junho, após audiência de custódia em Rodrigues Alves, e foi recapturado em Marechal Thaumaturgo no último dia 21. Ele já está recolhido no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

