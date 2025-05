Polícias Civil e Militar apreendem drogas em bairros de Cruzeiro do Sul; um homem foi preso

José Romário, de 47 anos, passou mais de 24 horas desaparecido após sair para colher coquinho; caso é o 10º registrado este ano no Vale do Juruá.

José Romário, de 47 anos, morador da Comunidade Simpatia, na zona rural de Cruzeiro do Sul, foi resgatado por mateiros locais após se perder na floresta às margens do Rio Juruá na segunda-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado na terça-feira (6), mas o homem foi encontrado antes da chegada da equipe militar. Este é o décimo caso de desaparecimento registrado em 2025 no Vale do Juruá.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, José saiu sozinho para colher coquinho de murmurú na mata e não retornou. Após mais de 24 horas desaparecido, moradores da comunidade iniciaram as buscas por conta própria e conseguiram localizar o homem com sinais de exaustão, arranhões e perfurações por espinhos, mas sem ferimentos graves. Ele dispensou atendimento médico.

“O rapaz está todo cheio de espinho porque se desesperou, tirou a bota e saiu andando na mata sem proteção. Mas está bem, já está em casa”, relatou um vizinho.

A subcomandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitã Daniela Marques, destacou a importância do conhecimento tradicional dos mateiros e afirmou que a guarnição já estava pronta para iniciar as buscas na madrugada, mas foi informada da localização da vítima antes do deslocamento. “Foram três ocorrências de perdido na selva só nos últimos dias”, disse.

Ainda na terça-feira, pai e filho que estavam desaparecidos no Lago do Boto, na BR-364, também foram localizados por moradores. Já em Guajará, no Amazonas, um jovem de 18 anos continua desaparecido e pegadas de onça foram encontradas na área das buscas.

