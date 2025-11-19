Polícias Civil do Acre e Militar de Rondônia prendem homem por tentativa de feminicídio após ataque brutal em Rio Branco

A rápida atuação integrada entre a Polícia Civil do Acre (PCAC) e a Polícia Militar de Rondônia resultou na prisão de um homem que tentou matar sua companheira na última terça-feira, 18, em Rio Branco. O agressor desferiu golpes com uma barra de ferro na direção da cabeça da vítima, afirmando que iria matá-la. Toda a ação foi presenciada pelo filho do casal, uma criança de apenas 4 anos.

A mulher conseguiu sobreviver após se desvencilhar dos golpes e fugir. No momento da fuga, uma secretária percebeu o tumulto e se aproximou, o que intimidou o agressor e interrompeu o ataque.

Após a tentativa de homicídio, o homem fugiu do local em uma motocicleta e dirigiu-se à lotérica da qual a vítima é proprietária, de onde subtraiu cerca de R$ 10 mil em espécie. Em seguida, empreendeu fuga rumo ao estado de Rondônia.

Policiais civis plantonistas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) iniciaram imediatamente as diligências em busca do agressor. A investigação contou com a cooperação de outras forças de segurança, e com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, o homem foi localizado e preso no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, quando tentava se hospedar em um hotel. O distrito fica a cerca de quatro horas da capital acreana.

A delegada plantonista da DEAM, Dra. Michelle Boscaro, destacou que a integração entre as forças policiais foi essencial para o desfecho rápido do caso. “A ação rápida dos investigadores e a cooperação entre as Polícias Civil do Acre e Militar de Rondônia foram fundamentais para a captura desse agressor, que irá responder por tentativa de feminicídio e furto”, ressaltou.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários