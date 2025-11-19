Geral
Polícias Civil do Acre e Militar de Rondônia prendem homem por tentativa de feminicídio após ataque brutal em Rio Branco
A rápida atuação integrada entre a Polícia Civil do Acre (PCAC) e a Polícia Militar de Rondônia resultou na prisão de um homem que tentou matar sua companheira na última terça-feira, 18, em Rio Branco. O agressor desferiu golpes com uma barra de ferro na direção da cabeça da vítima, afirmando que iria matá-la. Toda a ação foi presenciada pelo filho do casal, uma criança de apenas 4 anos.
A mulher conseguiu sobreviver após se desvencilhar dos golpes e fugir. No momento da fuga, uma secretária percebeu o tumulto e se aproximou, o que intimidou o agressor e interrompeu o ataque.
Após a tentativa de homicídio, o homem fugiu do local em uma motocicleta e dirigiu-se à lotérica da qual a vítima é proprietária, de onde subtraiu cerca de R$ 10 mil em espécie. Em seguida, empreendeu fuga rumo ao estado de Rondônia.
Policiais civis plantonistas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) iniciaram imediatamente as diligências em busca do agressor. A investigação contou com a cooperação de outras forças de segurança, e com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, o homem foi localizado e preso no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, quando tentava se hospedar em um hotel. O distrito fica a cerca de quatro horas da capital acreana.
A delegada plantonista da DEAM, Dra. Michelle Boscaro, destacou que a integração entre as forças policiais foi essencial para o desfecho rápido do caso. “A ação rápida dos investigadores e a cooperação entre as Polícias Civil do Acre e Militar de Rondônia foram fundamentais para a captura desse agressor, que irá responder por tentativa de feminicídio e furto”, ressaltou.
Operação Duas Dobras: trio é preso com grande quantidade de drogas no bairro Eldorado
Ação do BOPE apreende cocaína, maconha, crack e materiais do tráfico; suspeito admitiu vender drogas pelo Instagram.
Dando continuidade à Operação Duas Dobras, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prendeu três homens por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18), durante patrulhamento da equipe ROTAM Alfa 04 no bairro Eldorado, em Rio Branco. A ação foi comandada pelo estagiário ROTAM 16.
A guarnição recebeu a denúncia de uma testemunha ocular informando que três indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Lourenço Lopes. Ao chegarem ao endereço, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os policiais encontraram invólucros de maconha com ele.
Os outros dois envolvidos foram localizados em seguida e, de forma espontânea, confessaram que vendiam drogas no local. Os suspeitos foram identificados como Jesimar Freitas de Lima, 20 anos; Eduardo Oliveira Lima, 20 anos; e Wendel Souza Albuquerque, 21 anos.
Na varredura realizada na área, os militares apreenderam 106 pinos de cocaína pura, 54 porções de maconha, um tijolo de maconha pesando 1,030 kg, 173 pedras de crack, 231 invólucros de maconha, além de cerca de R$ 60, uma balança de precisão e materiais para embalagem.
Na delegacia, Jesimar afirmou que utilizava suas redes sociais, especialmente o Instagram, para vender entorpecentes, alegando não ter outra fonte de renda.
Diante da situação, o BOPE acionou apoio do 3º Batalhão para conduzir os três suspeitos à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com toda a droga e materiais apreendidos. O caso segue sob investigação.
Justiça decide que marido de Nayara Vilela irá a júri popular por morte da cantora em Rio Branco
Decisão de levar o empresário Tarcísio Araújo da Mota ao Tribunal do Júri foi proferida na última terça-feira (18) em Rio Branco. Artista foi achada morta em abril de 2023 em casa
O empresário Tarcísio Araújo da Mota, marido da cantora morta Nayara Vilela, deve ir a júri popular pela morte da esposa. A decisão é da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), que foi proferida na última terça-feira (18) em Rio Branco, e vem quase seis meses após um recurso do Ministério Público (MP-AC) que questionou a última decisão da Justiça acreana sobre o caso.
Nayara Vilela foi encontrada morta em casa na noite de 24 de abril de 2023 na Estrada das Placas, em Rio Branco. As investigações buscavam descobrir se a cantora foi instigada ao suicídio pelo marido ou se o crime se tratava de um feminicídio. O empresário foi denunciado pelo MP por feminicídio, violência doméstica e omissão em janeiro do ano passado.
O recurso do MP foi aceito pelos desembargadores Denise Bonfim e Samoel Evangelista. O único que votou contra foi o magistrado Francisco Djalma, que se manteve favorável à primeira decisão. Ainda não há data prevista para acontecer o júri popular.
Na declaração do Ministério Público, a procuradora Kátia Rejane, que apresentou o recurso para que Tarcísio seja levado a júri, disse que o ambiente que Nayara estava submetido contribuiu para que a artista tirasse a própria vida.
A procuradora falou ainda que Tarcísio apresentou ‘desprezo’ diante do sofrimento da esposa e que os vídeos periciados mostram que ele filmava a vítima sem fazer nada para impedir o suicídio.
“O histórico de violência doméstica anterior, o registro de boletins de ocorrência era de conhecimento do réu que, inicialmente, se apresentou como figura protetiva, mas, posteriormente, adotou comportamento controlador, abusivo e violento […] o réu não apenas se absteve de intervir como também reforçou com palavras e atitudes a fatal decisão da vítima”, frisou.
No ato de defesa, o advogado Wellington Silva argumentou que o cliente dele não foi uma pessoa agressiva com Nayara. Ele complementou ainda dizendo que não há boletins de ocorrência anteriores à fatalidade.
“O próprio Tarcísio sugeriu à vítima a ter tratamento psicológico. Ele pagou o tratamento psicológico e ela fez duas ou três idas à terapeuta, ao psicólogo, com o incentivo do próprio marido”, frisou.
Desdobramentos
Em maio deste ano, a Justiça havia decidido que não houve dolo no crime. Logo, não seria o caso de submetê-lo a júri popular. A decisão ocorreu 21 dias após a audiência de instrução do caso.
“Fica afastada a possibilidade de imputação ao réu a título de responsabilidade penal pela omissão, não sendo possível atribuir-lhe o resultado naturalístico da morte da vítima com fundamento no instituto do crime omissivo impróprio”, destacou o magistrado Alesson Braz, na época.
Contudo, na denúncia do MP, o órgão destacou que o empresário agredia moralmente Nayara, “dizendo palavras ofensivas, tal como a chamando de ‘louca’, além de que tentava ter controle sob sua vida”, e pediu que ele fosse a júri popular pelos crimes.
Para o MP, Tarcísio se omitiu na cautela da arma utilizada pela vítima, deixando a pistola municiada em local acessível e conhecido por ela, mesmo sabendo que a esposa sofria de transtornos psicológicos e já tinha tentando tirar a vida anteriormente.
Na época em que o MP disse que iria recorrer da decisão, o órgão pediu a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Relacionamento conturbado
Nayara e Tarcísio começaram a se relacionar em 2022 e ambos estavam terminando relacionamentos anteriores na época. Amigos, conhecidos, familiares e funcionários do casal relataram que as brigas entre eles eram constantes.
Os dois oficializaram a união em uma festa luxuosa cerca de um mês antes da morte da cantora.
Conforme a perícia feita nos telefones da vítima e do empresário, as brigas eram resultados do ciúme excessivo que Nayara tinha do marido. As confusões, constantemente, começavam com Nayara.
Horas antes da morte, Nayara teria iniciado mais uma briga com o marido por conta de ciúmes e se trancou no banheiro com uma pistola. Tarcísio gravou alguns vídeos, que viralizaram na época, mostrando a esposa no chão do cômodo chorando e ameaçando tirar a própria vida.
Um dos pontos questionáveis pelo MP-AC no processo foi a suposta omissão do empresário ao estado emocional da esposa.
“O réu tinha o dever legal de proteger a vítima, com quem era casado, e agiu com omissão ao negligenciar o estado de saúde mental da esposa, além de permitir que uma arma de fogo permanecesse acessível, mesmo sabendo do histórico de tentativas de suicídio”, defendeu o órgão.
Audiência
Após mais de dois anos, a Justiça começou a ouvir, no dia 8 de maio,testemunhas e demais envolvidos no caso. A audiência de instrução durou três dias e ouviu cerca de 10 pessoas, entre profissionais da polícia, amigos, familiares e conhecidos do casal.
Tarcísio não compareceu presencialmente. No final da audiência, o MP-AC pediu que o empresário fosse pronunciado a júri popular pela morte da cantora e a defesa do réu solicitou prazo para apresentação das alegações finais por escrito.
As apurações do crime foram feitas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) com base nos vídeos divulgados nas redes sociais que mostraram uma discussão entre a cantora e o marido momentos antes da tragédia.
Inicialmente, o caso foi analisado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que descartou a hipótese de feminicídio. No entanto, diante de novos elementos, o inquérito foi encaminhado à Deam, que aprofundou as diligências e concluiu pelo indiciamento do marido da vítima
A cantora foi velada em Sena Madureira, interior do Acre, onde morava parte da família dela. A morte da artista causou comoção e amigos fizeram homenagens pelas redes sociais. Em dezembro de 2023, a Polícia Civil indiciou o empresário pelo crime.
Polícia flagra tráfico usando ovos de galinha para esconder maconha
Denúncia anônima leva militares a encontrar cartelas recheadas de droga dentro das cascas intactas; caso é investigado.
A Polícia Militar de Pauini (AM) surpreendeu até os agentes mais experientes ao identificar uma nova e inusitada estratégia utilizada por traficantes para despistar a fiscalização. Durante uma ação realizada nesta quarta-feira (19), equipes do policiamento receberam uma denúncia anônima sobre uma possível remessa de drogas camuflada em um local improvável: ovos de galinha.
Ao verificar a informação, os militares abriram algumas das unidades apreendidas e se depararam com o inesperado. No lugar de clara e gema, os ovos estavam recheados com porções de maconha cuidadosamente armazenadas dentro das cascas intactas. A forma criativa de ocultar o entorpecente chamou a atenção das autoridades, que destacaram a dificuldade em prever métodos tão incomuns.
Duas cartelas de ovos foram apreendidas. Internamente, o caso passou a ser tratado como operação “Maconha no Ovo”, nome dado pela equipe devido à peculiaridade da ocorrência.
Até agora, não há informações oficiais sobre suspeitos detidos ou identificados. A Polícia Militar segue investigando o caso, e a reportagem continuará acompanhando os desdobramentos dessa operação inusitada.
