Policiamento de trânsito do 5º BPM intensifica ações e reforça segurança nas ruas do Alto Acre

Operações realizadas em quatro municípios resultaram em mais de 1,3 mil abordagens e centenas de infrações registradas nos dois primeiros meses de 2026

O trabalho desenvolvido pelo policiamento de trânsito do 5º Batalhão da Polícia Militar tem ganhado destaque pela atuação constante nas ruas, contribuindo diretamente para a segurança da população nos municípios do Alto Acre.

Somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, foram realizadas diversas operações nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil. As ações incluíram patrulhamentos, abordagens e fiscalizações estratégicas com foco na prevenção de acidentes e no combate a irregularidades no trânsito.

De acordo com dados do batalhão, 1.339 veículos foram abordados durante o período. Desse total, 225 foram removidos por apresentarem irregularidades. Além disso, um veículo com restrição foi recuperado pelas equipes.

As operações também resultaram na emissão de 394 autos de infração de trânsito (AIT). Ainda conforme o levantamento, 150 pessoas foram flagradas conduzindo veículos sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e sete notificações foram aplicadas por infrações relacionadas à Lei Seca.

Segundo a Polícia Militar, as ações têm como objetivo garantir o cumprimento das normas de trânsito, promover a educação viária e assegurar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A presença policial nas vias também contribui para inibir práticas criminosas, uma vez que, durante as abordagens, são realizadas verificações em veículos e condutores.

Além do caráter fiscalizador, os policiais também atuam de forma educativa, orientando a população sobre a importância da condução responsável e do respeito às leis de trânsito.

O comandante do 5º BPM, major Tales Rafael, destacou que o policiamento de trânsito é uma ferramenta essencial para a preservação de vidas e manutenção da ordem pública.

Segundo ele, cada abordagem representa uma oportunidade de prevenir acidentes e combater crimes, reforçando o compromisso da corporação com a segurança da população.

Com atuação contínua e estratégica, o 5º Batalhão segue fortalecendo as ações de trânsito na região, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a redução de riscos e a proteção da vida.

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