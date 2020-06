O vídeo mostra que o assaltante tira a arma de dentro da calça e vai em direção ao frentista. Foi quando o policial penal deu o primeiro disparo, ainda de dentro do carro. Logo depois, ele sai do veículo e dispara pelo menos mais duas vezes contra o assaltante, que foge com o comparsa que o aguardava na moto.

O 4º Batalhão da Polícia Militar, que atende a cidade, foi acionado e começaram as buscas pelos suspeitos. O que aparece rendendo o frentista foi encontrado no hospital com um tiro na barriga. Segundo a polícia, ele confessou o crime e indicou onde a moto usada no crime estava.