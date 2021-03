Após mais de 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, o policial penal morreu vítima da doença. Ele era servidor público desde 2008 e descrito pelos colegas de trabalho como um homem muito alegre, companheiro e que lutava pela categoria.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) divulgou uma nota lamentando a morte do servidor. (Veja nota na íntegra mais abaixo).

Além do servidor, a mulher Jaqueline e a segunda filha do casal, uma adolescente de 13 anos, também foram infectados pelo novo coronavírus. Jaqueline e a adolescente são do grupo de risco, a menina tem asma e a mãe usa um dreno no pulmão, mas as duas já estão curadas e não precisaram ser internadas por causa da doença.

“Nunca passou pela minha cabeça perder meu marido. Ele era um paizão, daqueles de acordar de manhã e pular na cama e chamar para tomar café, dizer que ama. Era um esposo de excelência, cuidadoso, zeloso, sempre se preocupou com nossa casa. Era o homem da casa, eu não tinha preocupação com nada. Coloquei meu marido no hospital, uma pessoa sadia, e não voltou para casa. Estava ansioso para conhecer a filha”, relembrou Jaqueline entre lágrimas.

Primeiros sintomas

Eden Cruz começou a sentir os primeiros sintomas da doença após um plantão no Complexo Penitenciário de Rio Branco no dia 21 de fevereiro. Ele chegou em casa com uma tosse, falou para a esposa que podia ser Covid porque alguns colegas estavam afastados com a doença.

Preocupado com a saúde da mulher, que tem uma gravidez de risco, o policial penal foi fazer um exame para saber se estava com coronavírus quando a tosse não passou. O teste rápido deu negativo, mas o médico receitou os remédios para o tratamento e mandou ele se isolar em casa.

A partir de então, o policial passou a ficar trancado dentro do quarto sem contato com a família. Porém, alguns dias depois, a filha adolescente disse que não sentia mais gosto e nem cheiro da comida. Jaqueline percebeu que a filha estava infectada e foi fazer um exame para saber se também estava com a doença.

“Levantei cedo e fui fazer o exame para tirar ele de dentro do quarto. Na hora que estava recebendo o resultado do exame, que deu positivo, ele ligou dizendo que não estava legal e que estava indo para o Into. Quando foi por volta das 14 horas me ligou para eu ir para lá que não estava legal. Passei oito dias sem ver ele, só falando por telefone quando estava no quarto em casa, e não sabia como estava. Quando cheguei no Into vi que estava muito cansado e não conseguia falar direito”, relembrou a mulher.

No mesmo dia, o policial já ficou internado na observação unidade. Já no período da noite, o servidor ligou novamente para a mulher dizendo que iria para o leito e que ela fosse assinar a documentação. No hospital, Jaqueline ainda chegou a conversar com o marido. Esse foi o último contato dos dois.