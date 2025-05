Policial Penal atira durante evento em Mâncio Lima e é procurado pela polícia

Delegado afirma que agente colocou em risco a vida de dezenas de pessoas e será responsabilizado; Iapen ainda não se pronunciou

Um Policial Penal, identificado como André, é acusado de efetuar disparos de arma de fogo durante um evento na noite de domingo (25), na Alameda das Águas, em Mâncio Lima, interior do Acre. O episódio gerou pânico entre as dezenas de pessoas que estavam no local se divertindo. O delegado da Polícia Civil, José Obetânio, classificou a conduta como extremamente perigosa e afirmou que o agente será responsabilizado.

“Ele atirou e colocou a vida das pessoas que estavam ali se divertindo em risco. Já há informações de outras situações envolvendo esse mesmo Policial Penal. Solicitei ao diretor do presídio que o apresente na delegacia junto com a arma utilizada, que será submetida à perícia”, declarou o delegado.

Segundo testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais, o servidor público aparece atirando para o alto e para frente enquanto caminha com a arma em punho. A confusão aconteceu às margens do Rio Japiin, onde há diversos quiosques. O local estava lotado com pessoas ouvindo música e consumindo bebidas alcoólicas.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, inclusive montando barreiras na rodovia AC-405, que liga Mâncio Lima a Cruzeiro do Sul. Contudo, o suspeito já havia deixado o local e não foi localizado até o momento.

O tenente Válber, comandante da PM em Mâncio Lima, afirmou que a identificação do autor dos disparos foi feita a partir das imagens compartilhadas por populares. “Mesmo com as buscas e bloqueios nas imediações do Aeroporto Internacional, ele ainda não foi encontrado”, explicou.

O diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, Manoel Neri, afirmou que está fora do estado e não tem informações sobre o caso. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) ainda não se manifestou oficialmente.

