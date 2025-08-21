Acre
Policial penal acusado de matar jovem na Expoacre será julgado em setembro
Sessão do Tribunal do Júri terá dois dias e deve ouvir 17 testemunhas, além do réu
A Justiça marcou para os dias 17 e 18 do próximo mês o julgamento do policial penal Raimundo Nonato Veloso Maia, acusado de matar Wesley Santos da Silva, de 20 anos, durante a última noite da Expoacre de 2023. A sessão será conduzida pelo juiz Fábio Farias, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.
Devido à complexidade do caso, foram reservados dois dias de júri. Estão previstas oitivas de 17 testemunhas, entre acusação e defesa, além da vítima de importunação sexual — a namorada de Wesley — e o interrogatório do réu.
Raimundo Nonato responde por homicídio e também por importunação sexual contra a jovem que estava com a vítima. O crime ocorreu na madrugada de 7 de agosto de 2023, durante uma briga generalizada no parque de exposições. Wesley chegou a ser socorrido, mas morreu na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco.
O policial penal foi preso em flagrante, conseguiu liberdade provisória em audiência de custódia, mas voltou a ser detido após recurso do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva.
A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, sustenta que o agente agiu em legítima defesa. Já a acusação ficará a cargo do promotor Carlos Pescador.
Senador Márcio Bittar se filia ao PL em cerimônia histórica no Acre com presença dos prefeitos Sérgio Lopes é Amaral do Gelo
Filiação nesta sexta-feira (22) em Rio Branco reunirá prefeitos do Alto e Baixo Acre e lideranças estaduais; Bittar será responsável pelo palanque presidencial do partido no estado 2026
O senador Márcio Bittar oficializará sua filiação ao Partido Liberal (PL) em cerimônia marcada para esta sexta-feira (22), às 16h (horário do Acre), no auditório da Uninorte.
O evento contará com a presença de uma grande comitiva de prefeitos e lideranças da regional do Alto Acre, incluindo o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, convidados pessoalmente pelo senador.
A filiação representa uma reconfiguração política no estado, com Bittar assumindo a liderança do palanque presidencial do PL no Acre, independentemente de Bolsonaro ser o candidato ou indicar outro nome. O senador, que adotou o slogan “Coragem e Trabalho”, busca reunir aliados de todas as cinco regionais do estado para fortalecer a legenda nas eleições de 2026.
A cerimônia também poderá incluir uma participação especial de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro via telão, caso problemas de saúde e judiciais impeçam sua presença. Embora o PL ainda não tenha definido seu candidato ao governo do estado, o prefeito Tião Bocalom surge como nome natural, desde que haja consenso na direita acreana.
Bittar, assume a liderança do PL no estado, busca unificar as correntes conservadoras em torno de um projeto comum. A estratégia inclui a eleição de deputados estaduais, federais e sua própria reeleição ao Senado, posicionando o partido como peça-chave no tabuleiro político acreano.
A cerimônia de filiação reunirá políticos, correligionários e a força de lideranças de todas as regiões do estado, fortalecendo a base do partido para as eleições do próximo ano. A movimentação consolida o PL como força central na sucessão estadual 2026.
Invasão criminosa deixa família refém e dois jovens feridos no bairro Canaã
Criminosos invadiram residência no bairro Canaã; PM prendeu um suspeito com escopeta e investiga participação no crime
Momentos de terror marcaram a madrugada desta quinta-feira (21) para uma família da Rua Alvorada, no bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens armados invadiram a residência, renderam os moradores e passaram a exigir dinheiro.
Segundo a Polícia Militar, diante da negativa das vítimas, os criminosos espancaram dois jovens com socos, chutes e coronhadas. Ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
A ação criminosa mobilizou uma guarnição do 2º Batalhão, acionada por um vizinho que percebeu a movimentação suspeita. Ao chegar ao local, os policiais iniciaram uma perseguição a um Fiat Siena preto em alta velocidade. O veículo foi interceptado e, após revista, os militares encontraram uma escopeta municiada.
Um homem que conduzia o carro foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ele é suspeito de dar apoio logístico ao bando. Já os assaltantes que invadiram a casa conseguiram fugir por ruas próximas ao perceber a chegada da polícia.
Na residência, as vítimas relataram o terror vivido e confirmaram que os criminosos procuravam dinheiro. Os jovens espancados apresentavam ferimentos no rosto, couro cabeludo e outras partes do corpo.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil.
Com informações do AC24horas
Governo entrega cinco Unidades Odontológicas Móveis para o Acre
O Governo Federal entrega nesta quinta-feira, 21, cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para municípios do Acre, como parte do investimento de R$ 152 milhões do Novo PAC Saúde destinado a 400 unidades em todo o país. Os veículos devem chegar ao Acre nas próximas semanas.
A ação deve beneficiar cerca de 1,4 milhão de pessoas em regiões remotas e de maior vulnerabilidade no país, garantindo atendimento odontológico a populações com acesso limitado, como indígenas, quilombolas, assentados e pessoas em situação de rua.
Cada UOM é equipado com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, fotopolimerizador, ar-condicionado, gerador de energia e demais equipamentos essenciais para procedimentos de atenção primária e, quando necessário, ações especializadas como endodontia e próteses dentárias. As unidades funcionam como extensão das Unidades Básicas de Saúde e podem ser compartilhadas por mais de uma equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
A entrega no Acre representa um investimento federal de R$ 1,89 milhão, dentro de um programa que prevê a renovação da frota a cada cinco anos. O objetivo é ampliar o acesso à saúde bucal, especialmente em municípios de até 20 mil habitantes, reforçando o Brasil Sorridente e o programa Agora Tem Especialistas, que leva assistência a áreas remotas
Além do Acre, a primeira etapa da distribuição prioriza o Nordeste, com 207 unidades, seguido pelo Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Até 2026, outras 400 unidades móveis devem reforçar o atendimento em todo o país, totalizando 800 novos veículos.
Os municípios contemplados foram Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.
