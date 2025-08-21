Policial penal acusado de matar jovem na Expoacre será julgado em setembro

Sessão do Tribunal do Júri terá dois dias e deve ouvir 17 testemunhas, além do réu

A Justiça marcou para os dias 17 e 18 do próximo mês o julgamento do policial penal Raimundo Nonato Veloso Maia, acusado de matar Wesley Santos da Silva, de 20 anos, durante a última noite da Expoacre de 2023. A sessão será conduzida pelo juiz Fábio Farias, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Devido à complexidade do caso, foram reservados dois dias de júri. Estão previstas oitivas de 17 testemunhas, entre acusação e defesa, além da vítima de importunação sexual — a namorada de Wesley — e o interrogatório do réu.

Raimundo Nonato responde por homicídio e também por importunação sexual contra a jovem que estava com a vítima. O crime ocorreu na madrugada de 7 de agosto de 2023, durante uma briga generalizada no parque de exposições. Wesley chegou a ser socorrido, mas morreu na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O policial penal foi preso em flagrante, conseguiu liberdade provisória em audiência de custódia, mas voltou a ser detido após recurso do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva.

A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, sustenta que o agente agiu em legítima defesa. Já a acusação ficará a cargo do promotor Carlos Pescador.

