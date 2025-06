Policial morre em grave acidente de motocicleta na Avenida Pando, em Cobija

Vítima pilotava uma moto quando sofreu queda fatal nas proximidades da rotatória com a rua Bahía; caso está sob investigação do Ministério Público da Bolívia

Colaboração de Kike Navala – Jornalista/Cobija

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um policial na manhã deste domingo, 22 de junho de 2025, na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. O fato ocorreu por volta das 6h da manhã, na Avenida Pando, nas imediações da rotatória que cruza com a rua Bahía, uma das áreas mais movimentadas da capital pandina.

De acordo com testemunhas que transitavam pelo local, o acidente envolveu o condutor de uma motocicleta de cor vermelha que transitava sozinho e sem capacete, fato comum no lado boliviano. Por razões ainda desconhecidas, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu violentamente sobre a pista.

Imagens compartilhadas em grupos de mensagens pelo aplicativo WhatsApp mostram a vítima caída no asfalto, com ferimentos graves na região do crânio, o que teria causado uma hemorragia fatal.

Equipes da Polícia Nacional e da Direção de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Roberto Galindo Terán, onde foi constatado o óbito. Posteriormente, confirmou-se que o falecido era um policial.

O caso foi oficialmente comunicado ao Ministério Público da Bolívia, que aguarda os resultados da perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Ainda não há informações oficiais sobre as causas que levaram à tragédia.

Familiares e membros da corporação, aguardam o desfecho da investigação para que o caso seja devidamente esclarecido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários