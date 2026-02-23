Policial militar vai a júri popular acusado de atropelar e matar mulher em Rio Branco

O policial militar Alan Melo Martins será julgado pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (23), em Rio Branco, acusado de atropelar e matar Silvinha Pereira da Silva em maio de 2019. A informação foi divulgada pela TV 5.

A sessão será conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da capital acreana.

O réu foi pronunciado pela Justiça para responder por homicídio qualificado pela morte de Silvinha e por tentativa de homicídio contra o marido dela, José da Silva, que também ficou ferido no acidente.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na Estrada Dias Martins, uma das vias mais movimentadas de Rio Branco. Silvinha estava em uma motocicleta com o companheiro quando o casal foi atingido pelo carro conduzido pelo policial militar.

Os três envolvidos ficaram feridos e foram socorridos ao pronto-socorro. Silvinha não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. José da Silva sobreviveu, mas sofreu lesões graves.

À época, ele afirmou que o veículo conduzido pelo PM trafegava em alta velocidade.