Policial militar é atropelado durante blitz de trânsito em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu no acesso à ponte entre o Boulevard Thaumaturgo e a Avenida Mâncio Lima; motociclista não conseguiu frear ao receber ordem de parada.
Acre ocupa 8ª posição no ranking nacional de hanseníase em 2025
O estado do Acre encerrou o ano de 2025 com o registro de 240 novos casos de hanseníase, conforme dados do programa estadual de enfrentamento à doença. O número reforça o alerta promovido pela campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e do combate ao estigma que ainda dificulta a busca por atendimento médico.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, o estado ocupa a oitava posição no ranking nacional de casos da doença e a quarta colocação na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes.
Em comparação com o ano de 2024, quando foram contabilizados 170 novos casos, houve um aumento significativo nas notificações, o que acende um sinal de alerta para as autoridades de saúde e reforça a necessidade de intensificar ações de prevenção, vigilância e diagnóstico.
Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari
O peão de fazenda Sebastião Vieira Lima Filho, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (25), durante uma discussão com um colega de trabalho na Fazenda Bela Aliança, localizada no km 65 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia, Sebastião estava na companhia do suspeito e de outros trabalhadores quando um desentendimento evoluiu para agressão. Com os ânimos exaltados, o acusado se armou com uma faca e desferiu quatro golpes contra a vítima, atingindo a lateral do tórax, o braço direito, a mão esquerda e a perna esquerda. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.
Colegas de trabalho acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a deslocar uma ambulância de suporte básico. No entanto, devido à distância da fazenda e à dificuldade de acesso ao ramal, agravada pelas fortes chuvas que atingiam a região, a vítima foi colocada em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, e levada por amigos até o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Sebastião deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável. Policiais militares do destacamento do Bujari estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, que até o momento não foi encontrado.
O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Bujari.
Banco de Perfis Genéticos auxilia na identificação de autores de crimes no Acre e confirma dois novos casos por meio de DNA
O Banco de Perfis Genéticos auxiliou na identificação de mais dois crimes no Acre após o cruzamento de dados genéticos de indivíduos condenados, inseridos no Banco Nacional da Polícia Federal. A partir do confronto de DNA, foram confirmados um crime contra o patrimônio e um crime de violência sexual, mesmo com os suspeitos já se encontrando presos por outros delitos.
O resultado, conhecido tecnicamente como “match”, ocorre quando há coincidência entre vestígios biológicos coletados em locais de crime e perfis genéticos armazenados nas bases de dados. Essa ferramenta tem se mostrado fundamental para a elucidação de crimes sem autoria definida, inclusive casos antigos que estavam arquivados, ampliando a efetividade das investigações criminais.
No Acre, a coleta de material genético de pessoas condenadas é realizada tanto nas unidades prisionais quanto no Instituto de Análises Forenses (IAF), por peritos do Núcleo de Genética Forense. Enquanto o Banco de Perfis Genéticos Estadual ainda não está plenamente implantado, os perfis são encaminhados para inserção anual no banco federal, por meio de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e a Polícia Federal.
Os dois ‘matches’ foram identificados recentemente após os perfis genéticos coletados no estado serem enviados a Brasília e inseridos no Banco Nacional. No primeiro caso, o DNA de um condenado coincidiu com vestígios biológicos encontrados em um local de crime contra o patrimônio. No segundo, a análise genética confirmou a autoria de um crime de violência sexual. Em ambos, os envolvidos já haviam sido condenados por outros crimes.
De acordo com o diretor da Polícia Técnico-Científica do Acre, Mário Sandro Martins, a genética forense tem papel estratégico no fortalecimento da persecução penal. “Nesses dois casos, houve a identificação pelo confronto de DNA utilizando o Banco de Perfis Genéticos. Os materiais coletados no Acre foram enviados para Brasília e inseridos no banco nacional da Polícia Federal, permitindo atribuir mais dois crimes aos suspeitos, um contra o patrimônio e outro de violência sexual, mesmo eles já estando presos”, afirmou.
