Policial militar é atropelado durante blitz de trânsito em Cruzeiro do Sul

Um policial militar foi atropelado durante uma blitz de trânsito realizada nesta segunda-feira (26), em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu no acesso à ponte que liga o Boulevard Thaumaturgo à Avenida Mâncio Lima.

Segundo informações preliminares, os policiais realizavam a abordagem de uma motocicleta quando outra moto se aproximou do local. Ao receber sinal de parada, o condutor, que transportava um garupa, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o policial, que caiu ao solo.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta também caíram e foram abordados pela equipe que participava da blitz. Até o momento, o comando do Pelotão de Trânsito não informou se o policial ou os envolvidos no acidente sofreram ferimentos.

As circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pelas autoridades competentes.