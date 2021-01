No sábado ele procurou o médico novamente e desta vez, fez um raio-x que revelou o comprometimento de 50% do pulmão. No domingo de manhã, o pulmão já estava em 70% comprometido e à noite chegou aos 100%.

O policial civil Amoisio Severiano de Freitas Júnior, 46 anos, morreu na noite deste domingo (24), vítima da covid-19.

Ele havia testado positivo para a doença há apenas 3 dias, ele passou mal na sexta-feira (22), procurou atendimento médico, mas acabou voltando para casa. No sábado (23) ele procurou o médico novamente e desta vez, fez um raio-x que revelou o comprometimento de 50% do pulmão. No domingo de manhã, o pulmão já estava em 70% comprometido e à noite chegou aos 100%.

Júnior teve uma parada cardíaca, não resistiu e morreu. Ele era policial civil desde 2008, atuou na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Delegacia de Repressão ao Narcocotráfico (Denarc) e na Delegacia de Polícia Civil.

