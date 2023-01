Policial Civil do Acre é preso em Rondônia com quase 58 quilos de pasta a base de cocaína

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) celebrou na manhã desta terça-feira, 17, um acordo de cooperação técnica entre o Departamento Estadual de Trânsito do Acre e o Comando Geral da Polícia Militar, objetivando realizar as atividades de policiamento, manutenção, sinalização e fiscalização de trânsito nas estradas estaduais.

O acordo foi assinado na sede do Detran, em Rio Branco, e contou com a presença do presidente do Deracre, Petronio Antunes, da presidente do Detran, Taynara Martins e do Comandante Geral da Policia Militar, Luciano Dias Fonseca.

Na oportunidade, Petronio Antunes destacou o compromisso do Estado e da união entre os órgãos parceiros para fortalecimento da infraestrutura nas estradas. “Estamos realizando essa aproximação entre os gestores e órgãos afim de firmar atividades que possam melhorar as condições de infraestrutura das estradas do Acre”, enfatizou.

O encontro foi realizado com o propósito de realizar a integração das equipes afim de que o governo trabalhe em sintonia e esteja em constante dialogo na busca por melhorias para população acreana.

