Policial amamenta e salva recém-nascida achada em mata em MG

Uma bebê recém-nascida foi abandonada em uma região de mata em Ibirité, em Minas Gerais, com sinais de maus-tratos. A criança apresentava desitratação e acabou sendo amamentada e salva por uma policial militar lactante. Os pais foram presos pelo abandono da menina.

De acordo com as autoridades, a criança foi localizada depois que o choro chamou a atenção de moradores locais. A bebê estava no matagal, suja de terra, com sinais de desnutrição, suspeita de infecção urinária e ferimentos na genitália, causados por assadura.

Após o resgate, a bebê foi encaminhada a uma unidade de saúde. A unidade não contava com fórmula para alimentar a criança, porém. Diante do estado da recém-nascida, uma policial militar ofereceu seu apoio para amamentá-la.

A amamentação, também conhecida como “cruzada”, não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) por risco de transmissão de doenças, mas foi autorizada pela equipe médica, segundo a Polícia Militar.

Após as investigações, os pais da criança foram identificados e presos. A Polícia Civil investiga o abandono e os sinais de maus-tratos.