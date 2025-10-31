Brasil
Policiais são presos com mais de 70 kg de ouro no Amazonas
Montante é avaliado em R$ 45 milhões e seis suspeitos foram presos, durante a operação; dois policiais militares e um policial civil estão entre os detidos
Seis pessoas — entre elas dois policiais militares e um policial civil — foram presas na noite de quarta-feira (29) em Manaus, suspeitas de envolvimento no transporte ilegal de 77 barras de ouro, totalizando 72,6 quilos, avaliadas em cerca de R$ 45 milhões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), esta é a maior apreensão de ouro da história do estado.
A ação foi conduzida por equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após uma denúncia anônima de que uma família estaria sendo mantida refém em uma casa no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.
No local, a polícia encontrou quatro pessoas rendidas e descobriu que três agentes de segurança tentavam extorquir as vítimas e roubar o ouro, supostamente vindo da Venezuela.
Foram presos em flagrante o investigador Fellipe Pinto Ferreira, da Polícia Civil, e os cabos da PM Antônio Temilson de Souza Aguiar e Gilson Luna de Farias, além de outros três homens envolvidos na negociação.
A operação também apreendeu dois veículos, um deles blindado e outro com fundo falso, que seriam usados para transportar o ouro em Manaus.
Governo federal lança plano para rastrear todo rebanho bovino do país até 2033, mas há desafios para o Acre
Projeto de identificação individual de 238 milhões de animais gera dúvidas sobre custos para pequenos e médios produtores; Brasil tem maior rebanho comercial do mund
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) colocou em marcha um ambicioso plano para revolucionar o controle sanitário e comercial da pecuária brasileira: o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que pretende rastrear individualmente todo o rebanho nacional até 2033. O Brasil, detentor do maior rebanho comercial do mundo com mais de 238 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE, enfrenta o desafio de implementar o sistema principalmente entre pequenos e médios produtores, que concentram a maior parte dos animais.
A implantação do programa, lançado em 2023, representa um desafio complexo e de alto custo, gerando questionamentos sobre quem arcará com os investimentos necessários para a rastreabilidade individual de todo o rebanho nacional, uma inovação que promete transformar a pecuária brasileira.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que a inclusão desses criadores é um dos principais obstáculos para o sucesso do plano. O investimento necessário em brincos eletrônicos, equipamentos de leitura e registro de dados pode pesar no orçamento de quem trabalha com margens apertadas, especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros.
Apesar das dificuldades, especialistas afirmam que a rastreabilidade é inevitável e representa um avanço importante para a competitividade da carne brasileira. O sistema permitirá acompanhar a origem e o histórico sanitário dos animais, fortalecendo a imagem do país nos mercados internacionais e atendendo às exigências de países importadores que priorizam produtos com garantia de procedência e sustentabilidade.
Além dos ganhos comerciais, o PNIB também deve aprimorar o controle de doenças e a gestão do rebanho, facilitando o trabalho de vigilância sanitária e a adoção de práticas mais sustentáveis. Ainda assim, o ritmo de adesão tende a ser lento, especialmente entre pequenos pecuaristas que dependem de apoio técnico e financeiro para se adequar às novas regras.
O governo federal promete oferecer ferramentas digitais e incentivos para facilitar a transição, mas o setor ainda cobra definições claras sobre o custeio e sobre a integração das bases de dados entre estados e instituições.
Se bem executado, o plano pode colocar o Brasil na vanguarda da rastreabilidade global. Porém, até lá, o desafio será equilibrar inovação, custo e inclusão, garantindo que o avanço tecnológico alcance também os produtores que estão na base da pecuária nacional.
O ambicioso plano do governo federal para rastrear todo o rebanho bovino do país até 2033 enfrenta obstáculos críticos no Acre, onde a falta de regularização fundiária e ambiental pode comprometer a implementação da medida e até mesmo travar a atividade pecuária na região. A maioria dos produtores acreanos trabalha com pequenos rebanhos de até 100 cabeças em propriedades ainda não reconhecidas formalmente, praticando principalmente a pecuária de cria.
A rastreabilidade, concebida como instrumento de exigência mercadológica, fica comprometida no estado devido ao lento ritmo de avanço das políticas fundiária e ambiental. Especialistas alertam que, caso seja aplicada no mesmo ritmo atual dessas regularizações, a medida pode inviabilizar economicamente a pecuária local, afetando principalmente os pequenos produtores que formam a base da atividade no Acre.
PF realiza operação contra invasões e danos ambientais na Terra Indígena Latundê, em Rondônia
As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa
A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA e a FUNAI, deflagrou a Operação Acesso Difícil para combater ocupações irregulares e crimes ambientais na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia.
A ação resultou na desmobilização de seis acampamentos ilegais e na apreensão de duas motocicletas utilizadas para o ingresso irregular na área protegida. Todo o material apreendido foi encaminhado para procedimentos de polícia judiciária e responsabilização administrativa ambiental.
As diligências tiveram como objetivo proteger bens e territórios de domínio da União, respeitando a legislação que assegura a proteção das terras indígenas e do meio ambiente. As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa.
A Polícia Federal reafirmou seu compromisso com a defesa dos povos indígenas, a proteção ambiental e a preservação do patrimônio da União, atuando de forma coordenada para impedir ocupações ilegais e a degradação de áreas especialmente protegidas.
Bolívia reforça fronteira com o Acre após operação contra facção no Rio de Janeiro
A tensão gerada pela megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, provocou uma reação em cadeia nos países vizinhos ao Brasil. Após Argentina e Paraguai, o governo da Bolívia também anunciou o reforço da vigilância nas fronteiras, especialmente nas regiões que fazem limite com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso.
De acordo com comunicado divulgado pelo governo boliviano nesta quinta-feira (30), as ações visam impedir a entrada de possíveis integrantes do Comando Vermelho, que poderiam tentar cruzar a fronteira após a operação “Contenção”, deflagrada no Rio. O alerta foi emitido pelo Conselho de Defesa Nacional do Paraguai (Codena) e rapidamente repercutiu entre as autoridades bolivianas.
Os departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz, que fazem fronteira direta com o Acre, passaram a ter controle policial reforçado, com aumento de patrulhamento, fiscalização de estradas e monitoramento de áreas fluviais e rurais. As forças de segurança bolivianas informaram que estão em contato com as autoridades brasileiras e argentinas para troca de informações sobre possíveis movimentações de criminosos.
