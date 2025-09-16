Policiais penais voltam a protestar por reforço no efetivo e melhores condições de trabalho no Acre

Homem de 29 anos foi atingido no rosto e transferido para Rio Branco após primeiros atendimentos em Plácido de Castro.

O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, região de fronteira com o Acre, próxima ao município de Plácido de Castro.

Segundo informações de familiares, Alfedeni se preparava para caçar quando, ao manusear um rifle dentro de casa, a arma disparou acidentalmente, atingindo seu olho direito.

Assustados com o barulho do tiro, parentes socorreram o homem e o levaram ao Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Devido à gravidade do ferimento, foi necessária a transferência do paciente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável e deverá passar por exames complementares, além da avaliação de especialistas.

