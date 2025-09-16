Geral
Policiais penais voltam a protestar por reforço no efetivo e melhores condições de trabalho no Acre
Servidores cobram melhores condições de trabalho e revisão da escala de plantão durante protesto nesta terça-feira (16). Grupo deve entregar um documento com as reivindicações ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que cumpre agenda no estado
Por Jhenyfer de Souza, Aline Pontes
Policiais penais voltaram a protestar na manhã desta terça-feira (16) em frente à Assembleia Legislativa do Acre, em Rio Branco, por melhores condições de trabalho, valorização da categoria, mudanças no plano de cargos e na escalas.
Esta não é a primeira manifestação dos policiais penais. Há uma semana, os servidores também protestaram em frente à Aleac. Além de melhorias trabalhistas, os manifestantes reclamaram do problemas de saúde e da falta de assistência adequada à categoria.
Durante o protesto desta terça, os servidores também disseram que vão entregar uma carta com denúncias sobre o sistema prisional ao ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, que cumpre agenda no estado também nesta terça.
Em nota, o presidente do Iapen-AC, Marcos Frank Costa, disse que o edital do concurso permite que as convocações sejam feitas conforme o dinheiro disponível e o orçamento. Isso deve acontecer dentro do prazo de validade do concurso.
Segundo José Janes, policial penal e secretário da Federação do Servidores Públicos do Acre, o documento aponta as condições de trabalho dos policiais e escalas de plantão consideradas desumanas.
”Preparamos uma carta e vamos entregar ao Ministro do Trabalho. Há trabalhadores que entram às 7h e saem apenas às 7h do dia seguinte. Depois de 24 horas de serviço, descansam e já retornam para outro plantão. Isso é desumano”, relatou Janes.
Ainda de acordo com ele, a expectativa é que a carta ajude a abrir espaço para negociações com o governo. “Não somos inimigos do governo. O que queremos é discutir soluções para um sistema que está à beira do colapso. Se não houver diálogo, vai continuar fugindo preso e mais servidores vão adoecer”, disse.
No último dia 11, o governo nomeou 183 servidores para o quadro efetivodo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). São 170 policiais penais e 13 funcionários para o setor administrativo que foram aprovados em um concurso público que ocorreu em 2023.
Contudo, segundo Janes, o número de convocação é baixo. “Hoje temos cerca de mais ou menos 600 profissionais esperando para entrar no presídio, todos formados, mas até agora só chamaram 183. Isso é pouco. A gestão precisa aumentar esse quadro e abrir diálogo real com a categoria”, reforçou.
Convocações
O edital do concurso do Iapen-AC foi homologado em março deste ano. A carga horária para os aprovados é de 40 horas semanais. Entre os cargos oferecidos, estão os de técnico administrativo e operacional, assistente social, engenheiro civil, especialista em execução penal e psicólogo. As vagas foram distribuídas entre os polos Baixo Acre, Juruá, Purus, Tarauacá e Envira.
Além disso, ainda em fevereiro deste ano, a Secretaria de Administração (Sead) e o Iapen-AC convocaram de 300 candidatos ao cargo de agente de polícia penal para o curso de formação. Já em julho, o governo formou 308 policiais penais em um evento em Rio Branco.
Limite de gastos
O presidente do Iapen-AC ambém destacou que as nomeações dependem de vagas que ficaram abertas. Ele informou que uma nova contratação está sendo analisada, seguindo as regras definidas pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).
As contratações não podem aumentar os gastos, uma regra do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal que limita as despesas com pessoal.
Caçador é ferido no olho em disparo acidental na fronteira entre Acre e Bolívia
Homem de 29 anos foi atingido no rosto e transferido para Rio Branco após primeiros atendimentos em Plácido de Castro.
O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, região de fronteira com o Acre, próxima ao município de Plácido de Castro.
Segundo informações de familiares, Alfedeni se preparava para caçar quando, ao manusear um rifle dentro de casa, a arma disparou acidentalmente, atingindo seu olho direito.
Assustados com o barulho do tiro, parentes socorreram o homem e o levaram ao Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à gravidade do ferimento, foi necessária a transferência do paciente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável e deverá passar por exames complementares, além da avaliação de especialistas.
Joabe Lira tem deixado vereadores sem teto e alguns podem ser despejados de gabinetes
O vereador João Paulo (Podemos) denunciou nesta terça-feira (16) que foi “despejado” do gabinete alugado pela Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ele, a Mesa Diretora, presidida pelo vereador Joabe Lira (UB), nunca realizou o pagamento do aluguel do espaço utilizado por sua equipe.
De acordo com João Paulo, nos primeiros meses ele chegou a arcar com os custos do próprio bolso, mas a situação se tornou insustentável.
“Infelizmente ontem fui informado que tenho que deixar o local junto com minha equipe. Eu atendo pessoas, reúno equipes, eu quero meu gabinete. Estou insatisfeito e é vergonhoso o que está acontecendo”, afirmou o parlamentar, que integra a base do prefeito Tião Bocalom.
O vereador Fábio Araújo (MDB) também cobrou providências da Mesa Diretora. Ele afirmou que o aluguel referente ao mês de agosto de seu gabinete não foi pago e que, caso não haja retorno da presidência da Câmara, poderá deixar o imóvel. “Eu peço providências ou vou deixar o prédio também”, declarou.
Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, disse que já conversou com a Procuradoria da Casa e que a situação depende do cumprimento de exigências legais. “Temos que cumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, e sabemos que esse termo torna o processo burocrático”, explicou.
Deputado Tadeu Hassem anuncia recuperação do pai após princípio de infarto
Licurgo Hassem foi transferido de Brasiléia para Rio Branco e já se encontra em recuperação. Família agradeceu pelas orações recebidas.
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (16) a recuperação de seu pai, Licurgo Hassem, que sofreu dois princípios de infarto no último dia 8.
Inicialmente, Licurgo foi atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. No entanto, diante da piora do quadro clínico, precisou ser transferido para a capital Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.
Por meio das redes sociais, o parlamentar destacou a importância do pai em sua vida pessoal e política. “O guerreiro tá de volta! Eu não carrego apenas o sangue dele. Para quem não sabe, meu nome também é Licurgo. Ele é nossa inspiração para tudo, nosso maior incentivador. Tivemos um susto com a saúde do papai, mas Deus cuidou de tudo”, escreveu.
Tadeu também agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação. “Muito obrigado a todos os amigos, familiares, que, por meio das suas orações, nos enviaram energias positivas. Tenho certeza que Deus ouviu cada um de vocês. Te amo muito, papai!”, completou.
A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, irmã do deputado, também se manifestou nas redes sociais, reforçando a gratidão da família. “A Deus toda honra e toda glória”, publicou.
