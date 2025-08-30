Acre
Policiais penais do Acre denunciam abandono e pedem socorro: “estamos sepultando colegas vítimas do fracasso do sistema”
Crise no sistema penitenciário: servidores relatam doenças, perseguições, suicídios e falta de efetivo. Concursados seguem sem previsão de convocação
A realidade dos policiais penais do Acre é de colapso. Nos últimos dias, três tragédias envolvendo servidores escancararam a falta de apoio do Estado à categoria. Na última sexta-feira (29/8), o policial penal Edmilson Mourão foi encontrado sem vida, dentro da sua residência. Meses antes, ele relatou que enfrentava graves problemas pulmonares, que o afastaram do trabalho, por vezes, porém voltou à ativa diante da necessidade financeira.
Outro policial penal, vítima de perseguição, acabou entrando em depressão e tentou novamente o suicídio. O policial está internado, se alimentando por sonda. Já um terceiro servidor foi encontrado morto na estrada de Porto Acre, após sair de moto, em meio a problemas de saúde e abandono.
A situação se agrava diante da ausência de novos servidores. Apesar de já ter sido realizado concurso público para a Polícia Penal, os aprovados ainda não foram convocados e não há previsão para chamada. Enquanto isso, o efetivo atual sofre sobrecarga, trabalhando adoecido e sem valorização.
“Antes enterrávamos colegas assassinados por facções. Hoje, estamos sepultando companheiros vítimas do fracasso do sistema, que adoece e abandona seus próprios servidores”, afirma Janes Peteca, secretário-geral dos Servidores Públicos do Acre e ex-presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário.
Segundo Janes Peteca, ele mesmo está há 150 dias afastado após uma cirurgia, sem jamais ter recebido visita ou acompanhamento do órgão. “Estamos esquecidos, doentes e sem amparo”, denuncia.
A denúncia é reforçada por Joelison Ramos, ex-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre e atual diretor da FENASPEN (Federação Nacional dos Policiais Penais). Para ele, o cenário é insustentável: “A Polícia Penal do Acre está adoecida, sofrendo perseguições e sem condições mínimas de trabalho. Precisamos de efetivo, valorização e, sobretudo, respeito à vida dos servidores”.
Pedido de espaço na imprensa
Os dirigentes solicitam que a imprensa local e nacional abra espaço para que eles possam se pronunciar e detalhar a realidade da categoria diretamente à sociedade acreana.
Apelo ao governador
O pedido é direcionado também ao governador Gladson Cameli. Caso não haja resposta, os dirigentes afirmam que irão acionar a mídia nacional, o Ministério dos Direitos Humanos e organismos internacionais.
“Não podemos aceitar que vidas continuem sendo perdidas por descaso e abandono. O Acre precisa olhar com urgência para a sua Polícia Penal”, concluem.
Estado executa obras em Xapuri e reforça ações da Operação Verão 2025
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 27, vistorias em obras da Operação Verão 2025 no município de Xapuri. A agenda incluiu inspeções na ponte da Sibéria, na Estrada da Variante (AC-380) e em frentes de trabalho nos ramais, que estão recebendo serviços de recuperação e melhoramento. As ações incluem a recuperação de ramais, construção de pontes, manutenção de rodovias e fornecimento de massa asfáltica para a malha urbana.
“Estamos trabalhando para que Xapuri tenha estradas em melhores condições, garantindo mais segurança para quem trafega e apoio ao desenvolvimento local. Nosso objetivo é transformar o dia a dia da população com infraestrutura de qualidade”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Outro ponto de destaque é a recuperação da AC-485, conhecida como Estrada da Borracha. Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga Xapuri à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização. Mais de 142 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas nos trechos críticos, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado, dentro das ações da Operação Verão 2025.
Na zona rural, a presidente do Deracre vistoriou as obras de melhoramento do Ramal Cachoeira. A intervenção contemplou 42 quilômetros de recuperação de ramais na região e o piçarramento de 10 quilômetros do ramal principal, com investimento de R$ 600 mil em combustível, por meio de emenda do senador Alan Rick.
Além disso, as equipes atuam no Ramal Polo Recanto do Equador, que conta com emenda da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis. O trabalho contempla o melhoramento de dez pontos críticos, já com quatro pontes concluídas. As equipes seguem aplicando o Tratamento Superficial Simples (TSS) nos trechos restantes, garantindo mais segurança e trafegabilidade à população local.
Durante a agenda, Sula Ximenes também vistoriou a obra da ponte da Sibéria e acompanhou os serviços de pavimentação da Estrada da Variante (AC-380), que está em fase de finalização. A presidente do Deracre reforçou a importância dos investimentos para a população:
Ponte da Sibéria em reta final recebe vistoria da presidente do Deracre, Sula Ximenes. Foto: Thauã Conde/Deracre
“Cada obra que entregamos é um passo a mais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento. Seguiremos atuando para que Xapuri e todo o Acre tenham estradas de qualidade, beneficiando famílias e o escoamento da produção rural”, concluiu Sula Ximenes.
Governador Gladson Cameli participa de cavalgada de abertura da Expo Xapuri 2025
Evento tradicional no município de Xapuri, que antecede a feira agropecuária oficial, reuniu cavaleiros, amazonas e autoridades locais
O governador do Acre, Gladson Cameli, participou neste sábado (30) da cavalgada que marca a abertura simbólica da Expo Xapuri 2025. Montado a cavalo, percorreu as ruas da cidade ao lado do prefeito Maxsuel Maia e de outras autoridades, em um evento que reuniu a comunidade local.
Em publicação em suas redes sociais, Cameli enalteceu a importância da festa e parabenizou a organização. A Expo Xapuri 2025 ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro.
“Sabadou marcando presença na cavalgada da Expo Xapuri 2025. Parabéns, prefeito @maxsuelmaia_, por essa linda festa!”, escreveu.
Estudante brasileiro de medicina morre em Santa Cruz de La Sierra; família suspeita de asfixia e pede apuração
Igor Rafael, de 32 anos, estava no último ano de medicina e enfrentava crise de depressão, segundo a mãe; polícia investiga as circunstâncias da morte
A polícia da Bolívia investiga a morte do estudante brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, ocorrida na última terça-feira (26) em Santa Cruz de La Sierra, cidade a 550 quilômetros da capital La Paz. A família alega que ele morreu por asfixia após ser contido por seguranças de uma escola alemã da região.
O estudante, que cursava o último período de medicina em uma faculdade boliviana e vivia no exterior desde 2015, foi registrado por câmeras de segurança entrando de forma desorientada em uma papelaria no bairro Equipetrol. De acordo com relatos da família à imprensa brasileira, seguranças de uma escola alemã próxima foram chamados para contê-lo. Minutos depois, outra câmera o registrou caído na calçada, já sem vida.
A mãe de Igor, a professora aposentada Neidimar Oliveira Souza, afirmou que o filho enfrentava solidão, depressão e havia começado a usar drogas, o que teria desencadeado um surto psicótico. Ele teria saído pelas ruas pedindo ajuda por acreditar que estava sendo perseguido.
“Ele surtou no prédio onde morava pedindo ajuda. O pessoal chamou os guardas de uma escola alemã e esses guardas mataram meu filho asfixiado”, acusou Neidimar. Ela contou que a família tentava trazê-lo de volta ao Brasil para tratamento. As imagens do incidente, divulgadas pela imprensa boliviana, mostram o jovem sendo tratado como alguém “em aparente situação de rua”.
A polícia da Bolívia investiga o caso e, segundo a investigação:
- Uma câmera de segurança registrou que Igor entrou, aparentemente desorientado, em uma papelaria no bairro Equipetrol, em Santa Cruz de la Sierra.
- Minutos depois, outra câmera gravou Igor caído em uma calçada, já sem vida.
Família de estudante brasileiro busca R$ 26 mil para translado do corpo
A família do estudante de medicina Igor Rafael Oliveira Souza, se prepara para viajar ao país neste domingo (31). A viagem tem dois objetivos: acompanhar as investigações policiais e cobrar justiça, e resolver os trâmites burocráticos para o translado do corpo, cujo custo é estimado em R$ 26 mil. Até a tarde desta sexta-feira, uma vaquinha online havia arrecadado pouco mais de R$ 4,5 mil.
Mora no Gama, no Distrito Federal, a mãe de Igor, a professora aposentada Neidimar Oliveira Souza, relata dificuldades para conseguir ajuda oficial. Ela chegou a procurar o Itamaraty, mas não obteve sucesso.
Enquanto tenta reunir o valor com a ajuda de amigos e vizinhos, Neidimar recebeu um relato de uma ex-namorada do estudante que vive na Bolívia. A mulher afirmou que os seguranças da escola alemã chegaram a amarrar as mãos de Igor e que, quando a ambulância chegou para o resgate, ele já estava sem pulsação.
Além do custo financeiro, a família busca apoio jurídico. “Se alguém puder ajudar com a questão na Bolívia, para que a gente possa obter justiça. Eu quero que a morte do meu filho não tenha sido em vão, e processar as pessoas que fizeram essa crueldade com ele sem necessidade”, desabafou a mãe.
As investigações sobre a morte por asfixia seguem em andamento pela polícia boliviana.
