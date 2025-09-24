Cotidiano
Policiais penais cumprem mandado e detêm homem por descumprir monitoramento eletrônico em Sena Madureira
Indivíduo foi localizado em sua residência e, após audiência de custódia, deverá regredir para o regime fechado; sistema monitora cerca de 200 pessoas na comarca
A Divisão Especializada de Monitoramento Eletrônico cumpriu, na última terça-feira (23), um mandado de prisão contra um homem que descumpriu as regras do sistema de monitoramento eletrônico em Sena Madureira. A ordem judicial foi expedida pelo juiz da comarca local, Eder Viegas.
De acordo com as informações, os policiais penais se dirigiram ao endereço do monitorado – que não teve a identidade divulgada por questões legais –, onde ele foi detido sem oferecer resistência. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e, após audiência de custódia, deverá regredir ao regime fechado, retornando ao Presídio Evaristo de Moraes.
Atualmente, cerca de 200 pessoas cumprem pena por meio do sistema de monitoramento eletrônico na comarca de Sena Madureira, que também atende o município de Manoel Urbano. O acompanhamento é realizado 24 horas por dia por uma central especializada. Em situações de violação das regras judiciais, um relatório é enviado ao juízo competente, que pode determinar a regressão ao regime prisional fechado ou aplicar outras sanções.
Ambulância do SAMU capota após desviar de veículo na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) no Ramal 3, Projeto Santa Luzia; dois ocupantes da unidade não sofreram ferimentos graves
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) capotou na manhã desta quarta-feira, 24, na BR-364, no Ramal 3 do Projeto Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de outro carro na estrada.
A unidade capotou várias vezes até parar às margens da pista. No interior da ambulância estavam o condutor e uma técnica de enfermagem, que, de acordo com os primeiros relatos, não sofreram ferimentos graves.
Lobo-guará é registrado pela primeira vez em seringal de Sena Madureira no interior do Acre
Avistamento inédito no Seringal Baturité, em Sena Madureira, alerta para a importância da conservação da espécie, classificada como “quase ameaçada” de extinção
Um lobo-guará foi avistado e fotografado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, a 140 km de Rio Branco. O registro inédito na localidade, relatado com exclusividade à imprensa regional, chama a atenção para a presença do animal, símbolo do Cerrado, em uma área de floresta no Acre.
De acordo com o relato, o avistamento do mamífero ocorreu dentro da propriedade. O lobo-guará, também conhecido como lobo-de-crina, é o maior canídeo da América do Sul e é facilmente reconhecido por suas longas patas, pelagem alaranjada e orelhas grandes.
Espécie está “quase ameaçada”
Apesar de ser um indicador positivo da biodiversidade local, o registro também serve de alerta. A espécie enfrenta graves ameaças devido à ação humana, como a destruição de seu habitat natural, a caça, os atropelamentos e doenças transmitidas por animais domésticos.
Por esses motivos, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica o lobo-guará como “quase ameaçado” de extinção em sua Lista Vermelha. A aparição rara reforça a necessidade de políticas de preservação ambiental na região.
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um dos símbolos do Cerrado. Considerado o maior canídeo sul-americano, esse animal é solitário e costuma ser inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite.
Atualmente, a espécie sofre com a destruição de seu habitat e também com a expansão da malha rodoviária, que provoca a morte de muitos espécimes por atropelamento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil abriga quase 90% da população conhecida da espécie ao longo de sua distribuição territorial.
Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).
As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.
O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:
– ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)
– matemática e suas tecnologias;
– linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);
– ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).
O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.
