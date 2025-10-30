Policiais penais apreendem 300 gramas de maconha no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul

Droga embalada para venda foi localizada durante inspeção surpresa no bloco 3; direção investiga como o entorpecente entrou na unidade

Durante uma inspeção realizada na última segunda-feira (27), policiais penais encontraram cerca de 300 gramas de maconha embalados para venda dentro do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A apreensão foi divulgada nesta quinta-feira (30) pela direção da unidade prisional.

O entorpecente foi localizado no bloco 3, enquanto os detentos participavam do banho de sol. Segundo o diretor do presídio, Elves Barros, a operação foi planejada a partir de informações obtidas por meio de investigações internas.

“Nós fizemos esse trabalho de investigação no presídio, trabalhamos com as informações e montamos uma equipe especializada junto com a equipe de serviço para uma ação rápida, no período de banho de sol — algo que ainda não tínhamos feito. Pelo efeito surpresa, conseguimos encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes fora dos esconderijos (‘mocós’) utilizados pelos presos”, explicou o diretor.

A direção do presídio agora tenta identificar quem estava comercializando a droga dentro da unidade e de que forma ela foi introduzida no local. “É aberto um procedimento administrativo e uma sindicância para responsabilizar os reeducandos envolvidos. O valor comercial do entorpecente dentro do presídio é muito alto e causa transtornos tanto aos detentos quanto às famílias, que muitas vezes são obrigadas a pagar pelas dívidas geradas”, acrescentou Barros.

O diretor destacou ainda que já houve casos de mulheres presas tentando entrar com drogas escondidas no corpo. “Estamos trabalhando para identificar e coibir essas práticas e reforçar o combate à entrada de ilícitos na unidade”, concluiu.

